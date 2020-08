Als Vorbild für die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien gilt die Biomethan-Anlage der EVN Biomethan GmbH in Nordhausen.

Nordhausen. Nicht nur Strom, auch Wärme wird zunehmend aus erneuerbaren Energien gewonnen. Modellprojekte in Thüringen machen Hoffnung.

Projekte zur Wärmegewinnung aus erneuerbarer Energie in Thüringen

Wenn die Energiewende in Deutschland gelingen soll, dann muss neben der Stromerzeugung auch der Bereich der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Das ist eine große Aufgabe für den Bereich der privaten Haushalte und für die Unternehmen. Davon zeigte sich Thüringens Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst am Mittwoch in Nordhausen überzeugt.