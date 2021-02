Warme Wohnungen in Arnstadt trotz knackiger Kälte

Das Heizhaus am Dornheimer Berg ist seit geraumer Zeit auf dem neuesten Stand der Technik. Die Stadtwerke investieren stetig in ihr Fernwärmenetz, damit es bei Dauerfrost nicht zu Havarien kommt.

Arnstadt. Arktische Temperaturen bringen in Arnstadt derzeit vor allem veraltete Anlagen an ihre Grenzen

Knackig kalt war es am Mittwoch in Arnstadt und in den Ortsteilen. „An solchen Tagen haben wir in der Regel besonders viel zu tun“, sagt Dietmar Krause, Inhaber der gleichnamigen Heizungsbaufirma aus Neuroda. Sein Team war ununterbrochen unterwegs, um Heizungen, die schlapp gemacht haben, wieder fit zu bekommen. „Oft geht es zum Glück nur um Kleinigkeiten“, weiß der Fachmann aus Erfahrung. Mitunter haben die Besitzer die Heizung verstellt, oder ein Bauteil ist ausgefallen.