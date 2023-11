Wasserstoff als Kraftstoff: Unternehmen aus Nordhausen will mit Erfindung die Welt erobern

Nordhausen. Ein Thüringer Unternehmen hat eine Lösung zum Betanken selbst großer Fahrzeuge mit Wasserstoff entwickelt: Welche ehrgeizigen Ziele sich die Firma steckt.

Autos, Lkw oder Züge mit einem Antrieb über eine Brennstoffzelle gelten als saubere Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, weil sie lokal emissionsfrei unterwegs sind. Als Treibstoff benötigen sie Wasserstoff, der unter starker Verdichtung in den Tank gefüllt wird.

Die Maximator Hydrogen GmbH aus Nordhausen hat eine Lösung entwickelt, mit der sich der Tank mit Wasserstoff ohne Zwischenspeicherung unter Hochdruck befüllen lässt – und steht damit unter den Top 20 beim Thüringer Innovationspreis. Das Herzstück der Gasbefüllstation ist mit dem MAX Compression 2.0 ein zweistufiges, hydraulisch angetriebenes Verdichterkonzept, das eine modulare Anpassung an die Bedürfnisse von kleinen Tankstellen bis hin zu Tankstellen für schwere Nutzfahrzeuge erlaubt.

Patentierte Technologie erlaubt automatischen Dichtungswechsel

Eine Entwicklung von Maximator hilft dabei, die Verfügbarkeit der Anlagen zu erhöhen. Durch den hohen Druck bei der Verdichtung von Wasserstoff sind besonders die Kolbendichtungen im Betankungssystem einem hohen Verschleiß ausgesetzt, was regelmäßig notwendige Dichtungswechsel erfordert. Dieser läuft mit Hilfe der weltweit patentierten Dichtungswechseltechnologie Automatic Seal Exchange innerhalb weniger Minuten ab und bedarf keines Servicetechnikers, was Zeit und Kosten spart.

Die Maximator Hydrogen GmbH nimmt mit dem Kompressor MAX Compression 2.0 am Thüringer Innovationspreis teil. Foto: Maximator Hydrogen

Bislang stellte Maximator Hydrogen über 50 Wasserstofftankstellen mit der ersten Generation her. Die Vorbereitungen auf die Markteinführung der 2.0-er Serie sind abgeschlossen. Die ersten Anlagen werden im ersten Quartal 2024 an den Start gehen. Das Nordthüringer Unternehmen schätzt das weltweite Marktvolumen auf 20 Milliarden Euro bis 2030 und strebt einen Marktanteil von 20 Prozent an, was der Auslieferung von 4000 Verdichtersystemen entspricht.

