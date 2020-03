Wasserstoff als zentraler Baustein in der Mobilitäts- und Energiewende

Die Brennstoffzelle für Autos ist lediglich ein Bruchteil des möglichen Einsatzes von Wasserstoff für die Energiebranche und die Industrie. „Wasserstoff ist ein zentraler Baustein in der Mobilitäts- und Energiewende“, erklärte der Geschäftsführer des Netzwerkes Automotive Thüringen, Rico Chmelik, gestern in Erfurt.

Das Netzwerk hatte gemeinsam mit der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) zum zweiten Branchentreff „Wasserstoff in Thüringen“ eingeladen. Mehr als 30 Unternehmer, Vertreter von Vereinen und Verbänden trafen sich in Räumen des Erfurter Bildungszentrums zur Debatte über weitere Schritte. „Eine interministerielle Arbeitsgruppe könnte Potenziale für Wasserstoff noch wirksamer entfalten lassen“, bekräftigte Chmelik eine entsprechende Forderung des Netzwerkes. So bestehe die Chance den Strukturwandel ganzheitlich mit Automobil-, Energie- und Verkehrswirtschaft zu gestalten und so eine Brücke zwischen den Welten zu bauen, erklärte Chmelik.

Diskutiert wurden unter anderem Beispiele für durchführbare, regionale Wasserstoffprojekte. Dazu gibt es laut Automotive-Netzwerk und LEG in letzter Zeit immer mehr Anfragen von Unternehmen. Man wolle das Thema Wasserstoffnutzung gemeinsam mit allen Akteuren im Freistaat voranbringen, versicherte Michael Bär von der LEG. Dabei rede man über viele Möglichkeiten, darunter auch eine Umwidmung von Teilen des vorhandenen Erdgasnetzes für den Transport von Wasserstoff. Dieser erfolge bislang immer noch ausschließlich über Fahrten mit Tanklastern.

„Es mangelt nicht an Akteuren in Thüringen, die sich und ihre guten Ideen einbringen wollen“, sagte Bär. Ein Ziel sei es etwa, den Wasserstoff regional dort zu erzeugen, wo er gebraucht wird, und das am besten durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, so Bär. Drei Viertel seines Energiebedarfs deckt Deutschland momentan durch Importe aus anderen Ländern, erläuterte Michael Seifert von der Thüringer Energie AG. Die verfügt laut Seifert über ein Gasleitungsnetz mit einer Länge von 6000 Kilometern. Wolle man Teile davon für Wasserstoff nutzen, müsse man dies neu zertifizieren lassen“, sagte Seifert. Da stehe man erst ganz am Anfang. Allerdings sei Wasserstoff unverzichtbar, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Laut Seifert entspreche die angestrebte Senkung des Kohlendioxidausstoßes bis zum Jahr 2050 um 95 Prozent des Ausgangswertes von 1990 eine Rückkehr auf den Wert des Treibhausgas-Ausstoßes von 1855. Davon sei Deutschland aktuell aber noch weit entfernt.

Einen Vorteil für die Bundesrepublik sieht Seifert darin, dass man über die größten unterirdischen Gasspeicher Europas verfüge. Das biete ein enormes Potenzial. Beim Energietransport über große Strecken, etwa von Norwegen nach Deutschland, sei der Wasserstoff dem Strom weit überlegen, versicherte Seifert. Während beim Stromtransport über eine Leitung von 6000 Kilometer Länge fast die Hälfte der Energie verloren gehe, sehe das beim Wasserstoff anders aus. Der Trend geht laut Seifert zu parallelen Netzen für den Transport von Erdgas und Wasserstoff. Auch die dezentrale Einspeisung müsse möglich sein.