Wasserverband Nordhausen nimmt Orte der Goldenen Aue auf

Die Goldene Aue wird ab kommendem Jahr komplett vom Nordhäuser Wasserverband (WVN) versorgt. Der Verband wird Görsbach, Urbach die Heringer Ortsteile Auleben, Uthleben und Windehausen sowie Bielen zum 1. Januar aufnehmen. Zudem wird der WVN dann das ihm übertragene Trinkwassernetz samt der Anlagen betreiben und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen stemmen.

Einstimmig haben das die Verbandsräte diese Woche in ihrer Verbandsversammlung beschlossen. Der Verbandsvorsitzende Frank Rostek betonte, dass alle Gemeinden der Goldenen Aue im Wasserverband willkommen seien. „Dieser Schritt stärkt die Solidargemeinschaft. Der Nordhäuser Wasserverband garantiert auch in Zeiten des Klimawandels eine sichere Trinkwasserversorgung für sämtliche Gemeinden des Landkreises“, so Rostek. Wasserverbandsgeschäftsführerin Carmen Lis sprach von einem „historischen Ereignis“.

Rechtliche Unsicherheiten sind endgültig ausgeräumt

Bisher wurden die sechs Orte und ihre rund 5500 Einwohner vom Trinkwasserzweckverband (TWZV) „Alter Stolberg“ versorgt. Dessen Verbandsversammlung hatte bereits im April vorigen Jahres beschlossen, den kleinen Verband zum 31. Dezember 2019 aufzulösen. Der Anschluss der vier Mitgliedskommunen an Nordhausens Wasserverband war dadurch bereits zum Jahresbeginn geplant, konnte aber wegen rechtlicher Unsicherheiten nicht umgesetzt werden.

Diese Bedenken konnten nun durch die von allen Beteiligten gefassten Beschlüsse ausgeräumt werden, so dass die Auflösung des Verbandes „Alter Stolberg“ vollzogen werden kann. Einen entsprechenden Beschluss will die Verbandsversammlung des Verbandes „Alter Stolberg“ in einer Zusammenkunft am Donnerstag fassen.

Grünes Licht gaben die Verbandsräte des WVN am Mittwoch auch für die notwendige Änderung der Verbandssatzung und für den Abschluss eines Notarvertrages Mit diesem wird das zur Trinkwasserversorgung notwendige Vermögen vom Trinkwasserzweckverband „Alter Stolberg“ direkt auf den Wasserverband übertragen. Der Notarvertrag soll noch im November unterzeichnet werden.

Letztendlich unterliegen sowohl die Auflösung des TWZV als auch die Aufnahme der neuen Mitglieder in den Wasserverband Nordhausen dann der rechtsaufsichtlichen Würdigung der Kommunalaufsicht des Landkreises.

Der Nordhäuser Wasserverband versorgt 75.000 Menschen täglich mit Trinkwasser, ab Januar kommen dann rund 5000 weitere Menschen hinzu. Er sei ein großer und leistungsfähiger Solidarverbund, der die Trinkwasserversorgung in der Region auch zukünftig absichern und auf anhaltende klimatische Veränderungen zuverlässig reagieren kann, heißt es vom Verband.

Der WVN verfügt über entsprechende Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen sowie über eine 54-köpfige Belegschaft. Neben 16 eigenen Brunnen bietet die Talsperre in Neustadt als großer Oberflächenwasserspeicher eine zusätzliche Versorgungssicherheit. Davon profitiert nun auch die Goldene Aue.

Angeschlossen an das Netz des Nordhäuser Trinkwasserverbandes sind bereits Bielen und Windehausen. Die übrigen vier Orte sollen im kommenden Jahr folgen.

Abnehmer bekommen spezielle Ablesekarte

Es wird eine Bestandsaufnahme des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen erfolgen. „Darauf aufbauend, wird für das neue Versorgungsgebiet ‚Goldene Aue‘ eine langfristige Versorgungsstrategie erarbeitet“, erklärte Carmen Lis.

Die Kunden des Trinkwasserzweckverbandes „Alter Stolberg“ müssen bei dem Übergang nicht aktiv werden. Der Kundenübergang zum Wasserverband wird von den beiden Trinkwasserversorgern intern organisiert. Die Haushalte in der Goldenen Aue erhalten zum Jahresende vom TWZV eine Ablesekarte, auf der sie den Zählerstand vom 31. Dezember 2020 vermerken sollen. Der Zweckverband verschickt die Gebührenbescheide für dieses Jahr und ist auch noch für den Zahlungsverkehr zuständig.

Anhand der Daten werde der Wasserverband Nordhausen die neuen Abschlagsbeträge errechnen und die Vorauszahlungsbescheide 2021 für seine neuen Kunden verschicken.