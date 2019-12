WBG gibt in Nordhausen Impuls für Investition an Platten in Sundhäuser und Hallescher Straße

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) hat diese Woche bei einer Vertreterversammlung auf laufende Projekte und Ideen für die Zukunft geschaut. 63 der 73 gewählten Vertreter waren der Einladung gefolgt. Die beiden WBG-Vorstände Steffen Loup und Sven Dörmann präsentierten aktuelle Kennziffern und Projekte, zogen eine erste Jahresbilanz und gaben einen Ausblick auf das Jahr 2020. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Mietendeckel ohne Folgen

So wies Finanzvorstand Steffen Loup unter anderem darauf hin, dass die in der Politik diskutierten Themen „Mietendeckel“ und „Mietpreisbremse“ keine Auswirkungen auf die Genossenschaft haben. Loup zeigte auf, dass im bundesweiten Vergleich die Nutzungsentgelte für genossenschaftlichen Wohnraum bei der WBG im unteren Mittelfeld der Skala rangieren, selbst im Thüringen-Vergleich befinden sie sich im Durchschnitt, wobei inzwischen alle Bestände bereits mindestens einmal saniert oder modernisiert wurden.

757 Wohnungen zurückgekauft

Loup stellte rückblickend zwei außergewöhnliche Projekte vor, die in diesem Jahr realisiert wurden. Das war zum einen der Rückkauf von 757 Wohnungen, die vor 20 Jahren im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes an ein privates Unternehmen verkauft und für besagte 20 Jahre zurückgeleast wurden.

255 Wohnungen gehen an Investoren

Zudem informierte der Vorstand über den Verkauf von 255 unsanierten Wohnungen in der Halleschen Straße und der Sundhäuser Straße an aus WBG-Sicht seriöse und erfahrene Immobilien-Investoren aus Gera. Die Wohnungen befinden sich zum Teil noch im Zustand wie vor der Wende. Nur notwendige Instandsetzungsarbeiten wurden hier in den vergangenen Jahren vorgenommen, da die Bestandsstrategie der WBG hier keine langfristigen Investitionen vorsah. Momentan hätten diese Wohnungen noch eine relativ gute Vermietungsquote von rund 75 Prozent. Das hat seine Ursache unter anderem darin, dass hier ein Großteil der Migranten in Nordhausen untergebracht ist und die Genossenschaft den Landkreis bei der Lösung der Probleme unterstützte, die in den Jahren 2015 und 2016 akut wurden. Ein angedachter Verkauf dieses Bestandes wurde von den gewählten Vertretern und dem Aufsichtsrat der WBG bereits im Juni dieses Jahres bestätigt. Eine umfassende Sozialcharta schützt die Interessen der Mieter auch in Zukunft.

Millionen hohe Förderung

Loup stellte darüber hinaus die Finanzierungsmodelle für die Investitionen in den Neubau „WBG Green One“ in der Stolberger Straße und für den zweiten Bauabschnitt zum Modernisierungsvorhaben des „Seniorenwohnens am Aueblick“ vor. Beide Projekte würden durch Fördermittel des Landes in Höhe von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro unterstützt, ohne die eine wirtschaftlich vernünftige Finanzierung nicht möglich gewesen wäre. Dies ermögliche wiederum sozial-verträgliche Nettokaltmieten.

Großprojekt startet im März

Der Baubeginn des „WBG Green One“ soll im März kommenden Jahres erfolgen, erklärte der für den Bereich Wohnen verantwortliche Vorstand Sven Dörmann. Dazu seien die nötigen Ausschreibungen bereits getätigt und planerische Vorbereitungen realisiert. Zum neuen Service-Baustein „WBG-Energie“ der Genossenschaft erklärte er, dass inzwischen mehrere Hundert Genossenschaftsmitglieder Kunden sind, die nun Öko-Strom und Erdgas zu fairen Preisen über dieses Service-Angebot beziehen.

Wohnbestände werden digitalisiert

Mit Blick auf das zukünftige Projekt „WBG-TV 2030“, die Digitalisierung in den Wohnungsbeständen der WBG, werden aktuell die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in den nächsten Jahren Glasfaserkabel in jeder einzelnen Wohnung der Genossenschaft anliegen wird.

Stabile Mietquote

Dörmann informierte auch über eine weiter stabile Vermietungsquote von rund 96 Prozent der rund 7000 WBG-Wohnungen und dies trotz eines weiterhin regen Neubaugeschehens in Nordhausen sowie des weiterhin schleichenden Rückgangs der Bevölkerung. „Dies spricht für die hohe Qualität der genossenschaftlichen Wohnungen. Allein in diesem Jahr wurden rund 900 Wohnungen für eine erneute Vermietung hergerichtet. Darüber hinaus wurden alle geplanten Projekte der Modernisierung, der Sanierung, der Instandhaltung und der turnusmäßigen Wartung fristgerecht abgeschlossen“, erklärte Dörmann. Zudem konstatierte er, dass hierfür sämtliche Budgets im Kostenrahmen eingehalten wurden. Das betrifft auch größere Maßnahmen in Nordhausen wie den Anbau von Balkonen in der Weberstraße 4 oder die Erneuerung von drei Dächern im „Bochumer Hof“.