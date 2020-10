Weimarer Firma liefert Rohstoff für Batterie der Zukunft

Energiewende, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz – viele Hightech-Visionen der Zukunft sind undenkbar ohne fortschrittliche Energiespeicher. Batterien speichern Strom nicht nur für den Betrieb unzähliger mobiler Elektronikgeräte, sondern auch bei Überproduktion von Windrädern und Solaranlagen.

Mit im Boot sind auch Thüringer Firmen. So steigt das Weimarer Unternehmen Ibu-Tec unter eigenem Namen in den weltweiten Batterie-Zulieferermarkt ein. Für 2021 kündigte die Aktiengesellschaft ein eigenes Batteriematerial für Elek­tromobilität und stationäre Energiespeicherung an. Zum Einsatz kommen soll es in sogenannten LFP-Batteriezellen.

LFP steht für Lithiumeisenphosphat. Batterien auf dieser Basis sind sehr langlebig und lassen sich relativ schnell aufladen. Gebaut werden sie zum Beispiel beim Thüringer Batterie-Hersteller Catl, gebraucht unter anderem beim E-Autohersteller Tesla. Geforscht wird dazu schon länger, ausgereifte Produktversionen sind seit einigen Jahren auf dem Markt etabliert. Die auf thermische Verfahrenstechniken spezialisierten Weimarer lieferten dafür bereits in der Vergangenheit veredelte Pulverwerkstoffe, die einen wichtigen Teil des Batterie-Innenlebens ausmachen.

Bislang war man dabei allerdings an ein fremdes Patent gebunden. Nach dessen Auslaufen könne man nunmehr auch unter eigener Marke agieren, sagt der Marketingverantwortliche Axel Mühlhaus. „Ansprüche an Qualität und Reichweite batteriegetriebener Fahrzeuge haben dazu geführt, dass von Ibu-Tec gefertigte Materialien bisher denen anderer Anbieter vorgezogen wurden. Schon heute verfügen die Batteriematerialien ,Made in Weimar' so über einen hervorragenden Ruf und sollen ihn auch behalten“, so Mühlhaus.

Erstes eigenes Batteriematerial ist ein Meilenstein

Das Unternehmen blickt auf eine 130-jährige Geschichte. Zu DDR-Zeiten fanden Analytik, Versuche und Messungen unter dem Dach des SKET-Institutes statt. Nach der Wende folgten 1993 die Privatisierung und die Gründung des Institutes für Baustoff- & Umweltschutztechnologie, dessen Anfangsbuchstaben sich noch heute im Firmennamen wiederfinden. Seit 2017 ist man an der Börse notiert. Derzeit arbeiten etwa 250 Mitarbeiter an drei Standorten für Kunden in aller Welt.

„Das erste eigene Batteriematerial von Ibu-Tec ist für unser Unternehmen ein Meilenstein. Damit decken wir künftig einen größeren Bereich der Wertschöpfungskette ab und können von den Potenzialen der Elektromobilität und der stationären Energiespeicherung nicht mehr nur als Dienstleister vom Megatrend profitieren, sondern über den gesamten Lebenszyklus“, sagt Geschäftsführer Ulrich Weitz. Mit Expertise, Technologie und internationalen Kundenzugang vereine man gute Voraussetzungen für einen langanhaltenden Markterfolg.