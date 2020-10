Weitere Hürde für Breitbandausbau im Kreis Nordhausen

Der Breitbandausbau im Südharz will einfach nicht in Fahrt kommen. Auf dem Weg zu schnellerem Internet hat der Landkreis Nordhausen nun neuerlich einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das hat jetzt Landrat Matthias Jendricke (SPD) erklärt. Zwar sei das Vergabeverfahren abgeschlossen, das ein Telekommunikationsunternehmen mit dem Ausbau beauftragen sollte. Doch ein unterlegener Mitbewerber habe auf alle vier Lose mit Vergabebeschwerde reagiert, so Jendricke.

Das Ärgerlichste für ihn: „Es scheitert nicht am Geld. Der Bund hat Milliarden an Euro, die nicht abgerufen werden, weil er ein so komplexes Verfahren entwickelt hat.“ Die Beschwerde sei für ihn „fast absehbar“ gewesen, sagt Jendricke, der schon voriges Jahr im Kreistagswahlkampf plädiert hatte, den Breitbandausbau lieber in die öffentliche Hand der Kommunen zu geben. Wie sehr der Breitbandausbau nun zurückgeworfen wird, sei schwer zu prognostizieren, sagt Landratssprecherin Jessica Piper. Jetzt sei die Vergabekammer in Weimar gefragt. Laut Rechtsberater im Landratsamt dauern deren Entscheidungen zwischen vier bis sechs Wochen. Doch auch diese Entscheidung kann widerrufen werden. „Erst bei Rechtssicherheit können wir final Fördermittel beantragen“, erläutert Piper den weiteren Werdegang.