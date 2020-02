Werther bekommt eigene Gin-Destille

Selten war der Begriff „Schnapsidee“ passender: Eines Abends vor gut zwei Jahren sitzt Tobias Kaiser an einem Gin-Glas nippend auf der Couch im heimischen Werther und fragt sich, was einen guten Gin ausmacht. Die perfekte Formel will er finden. Doch anders als die meisten, die über einer Idee brüten und diese irgendwann verwerfen, beginnt Kaiser mit akribischen Forschungen.

Forschungen, die ihm eine Novelle im Alkoholsteuergesetz fast zeitgleich sogar noch erleichtern: Die nämlich erlaubt seit Januar 2018 Privatleuten Destillieranlagen mit bis zu zwei Liter großem Brennkessel zur Veredelung von Rohalkohol. „Ich weiß gar nicht, wie viel in den Abfluss gegangen ist, bis ich zufrieden war“, lacht er über diese Entwicklungszeit, in der zig Freunde als Testpersonen hergehalten hätten, um letztlich ein aus seiner Sicht rundes Produkt herzustellen. Auch mit Lieferanten experimentiert er ausgiebig, bis er für die sogenannten Botanicals – also hinzugefügte Aromastoffe wie Beeren, Rinden, Samen, Früchte, Gewürze und Kräuter sowie Wurzeln – die richtigen Anbieter findet. „Alles soll Bio sein“, nennt Kaiser das Credo seines ehrgeizigen Plans.

Die Optik für Tobias Kaisers Produkte steht bereits. Foto: Peter Cott

Und der scheint nun in realistische Nähe gerückt: In der Küche des 48-Jährigen stehen Gin-Flaschen in drei unterschiedlichen Farben. „Flaggschiff meiner Kreationen ist dieser Dry-Gin“, deutet er auf eine schwarze Flasche, die laut Etikett 16 Botanicals enthält und sehr aromatisch sei. „Das passt perfekt zu Longdrinks“, macht er neugierig und schiebt die nächste Flasche über den Tisch. „Red Berry“ enthalte nicht weniger als 18 Botanicals. Erdbeeren verleihen dem Getränk seine charakteristische rötliche Färbung. „Old Tom“ indes ist ein mit geheimen Extrakten nachgesüßter Gin, dessen Note wunderbar mit Rosmarin und Zitrus harmoniere. Wer sich mit Kaiser unterhält, spürt seine Begeisterung. Da lebt einer den Wacholder-Schnaps.

Und das will er nun vom Hobby zum Beruf machen: Denn zu den Vorführflaschen sollen sich bald schon weitere unter dem Markennamen „Luzifer-Gin“ hinzugesellen. Ab Ende Juni will Kaiser mit einer eigenen Destille in Produktion gehen. Während er das sagt, führt der 48-Jährige die Treppe seines Hauses hinab in ein Nebengebäude, das noch Baustelle ist. Seit zehn Jahren schon ist Kaiser mit seiner Familie zurück in Werther und hat das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Stiftsguts zum Wohnhaus ausgebaut. Das Nachbarhaus soll nun Produktionsstätte für seine erlesenen Schnäpse werden.

Läuft alles nach Plan, werde er 200 bis 500 Flaschen im Monat produzieren. „Andernfalls könnte ich meinem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden“, erklärt er den Hintergrund seiner angepeilten Marge. Der Markt gäbe durchaus größere Produktionen her. Das weiß auch Kaiser, der als studierter Betriebswirt um Gin als Trendgetränk weiß: Bei einem Umsatz von 631 Millionen Euro im Gin-Segment rechne die Spirituosenbranche mit einem Wachstum auf 723 Millionen Euro allein in den kommenden drei Jahre, zitiert Kaiser aus seinem Wirtschaftsplan. „Aber ich will keine Nummer im Supermarkt sein, sondern kleine Bars und Feinkosthändler ansprechen“, sagt er.

Doch damit nicht genug. Der Werthersche hat weitere ehrgeizige Pläne. Zum Beweis deutet er auf einen erst jüngst erstandenen Pferdeanhänger. Den wolle er sich zur mobilen Bar ausbauen, um damit auf den regelmäßigen Gin-Messen zu gastieren. Glüh-Gin soll Weihnachten im Portfolio sein. Ein anderes Nebengebäude indes könnte für Tastings und Kurse zur Weiterbildung von Enthusiasten wie ihm ausgebaut werden, sagt Kaiser, der auch hierfür berufliche Erfahrung mitbringt: Stand er doch jahrelang als IHK-Ausbilder vor Berufsschulklassen.

Wer Tobias Kaiser bei seinen Plänen unterstützen will, kann sich an einer Crowdfunding-Finanzierung unter www.startnext.com/luzifer-gin beteiligen und sich Präsente aus der Produktion als Dank sichern.