Erfurt. Die Corona-Pandemie könne für das Familienunternehmen „alles zum Einsturz bringen, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat“, Mitinhaber Jan Bachmann und hofft auf den 15. Mai.

Wie die Bachmann-Gruppe mit sieben Thüringer Hotels und 240 Mitarbeitern auf Gäste wartet

„Es knattert“, sagt Maryline Preiss. Die Rezeptionistin im Erfurter Hotel „Am Kaisersaal“ kündigt damit ihren Chef Jan Bachmann an. Der kommt auf einer Harley angefahren, „das erste Mal in diesem Jahr, dass ich das Motorrad rausgeholt habe“, sagt dieser nach der Ankunft. Eine kleine Freude in Zeiten großer Sorge.

Mit den Eltern Frank und Margot, Bruder Lars sowie Schwägerin Antje betreibt er in Thüringen gleich sieben Hotels.

Der Einstieg erfolgte 1993 mit dem „Weißen Schwan“ in Kerspleben, sechs weitere Häuser in Erfurt, Bad Frankenhausen und am Rennsteig in Masserberg folgten. Rund 1000 Betten stehen insgesamt zur Verfügung, etwa 240 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste. Im Normalfall.

Doch der ist seit Mitte März, seit der durch die Corona-Pandemie erfolgten Schließung, nicht mehr gegeben. Bis auf das Hotel „Am Kaisersaal“, das aber auch nur eine geschäftliche Auslastung von etwa zehn Prozent hat, sind alle Häuser geschlossen, rund 220 Frauen und Männer befinden sich in Kurzarbeit.

Maryline Preiss, alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen Sohnes, zählt dazu. „Eine schwierige Situation, man lernt noch mehr als früher das Sparen“, berichtet die Rezeptionistin mit einem Lächeln.

Sie ist in einer Branche tätig, in der die Entlohnung ohnehin nicht fürstlich ist und ständig Personal gesucht wird. „Insofern sind wir auch glücklich darüber, einen festen Stamm zu haben“, erzählt Jan Bachmann. Er gesteht, durchaus auch schlaflose Nächte zu haben. Denn für die Angestellten seien die Einschnitte „extrem“ und natürlich tauchen da solche Fragen auf, ob eventuell ein Haus komplett schließen muss und Entlassungen notwendig sind.

„Derzeit liegen die Einnahmen fast komplett bei null, es gab in den letzten Wochen massenweise Stornierungen, die Kosten beispielsweise für Energie laufen zugleich weiter, genauso wie Kredite bedient werden müssen“. Die Pandemie könne für das Familienunternehmen „alles zum Einsturz bringen, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat.“ Doch nun, nach Wochen des Bangens und der Ungewissheit, gibt es endlich Hoffnung – in Thüringen sollen ab 15. Mai die Hotels mit strengen Infektionsschutzauflagen öffnen können.

Der gelernte Koch wartet jetzt wie seine Kollegen im Freistaat auf die entsprechenden Regularien seitens der Politik. Und er bemerkt: „Nur die Genehmigung hilft uns nicht weiter.“ Eine strikte Begrenzung der Gäste ebenfalls nicht. Der Tourismus, das Reisen und Übernachten innerhalb von Deutschland, müsse wieder erlaubt werden. Denn nur eine Auslastung von über fünfzig Prozent würde sich letztlich rechnen.

Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen. „Natürlich werden wir alles tun, um die Hygiene- und Sicherheitsstandards einzuhalten“, sagt Jan Bachmann, der auch weiterhin Buffets in seinen Objekten anbieten will.

Er blickt sehnsüchtig auf die Wochen ab Mitte Mai. „Wir brauchen jetzt einen guten Inlandstourismus, vor allem in in den Sommerferien.“ Maryline Preiss nickt.

Wenig später knattert wieder die Maschine. Der Chef fährt davon.