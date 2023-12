Wohnen Wohnungsknappheit in Thüringen: Leerstand sinkt deutlich

Erfurt/Berlin In Thüringen stehen immer weniger Wohnungen leer. Das geht aus einer Analyse von Empirica und CBRE hervor. Der sinkende Leerstand hat Auswirkungen auf die Mieten.

In Thüringen stehen immer weniger Wohnungen leer. Im Vergleich zum Vorjahr 0,3 Prozent weniger. Das geht aus einer Analyse des Beratungsinstituts Empirica und des Immobilienspezialisten CBRE hervor. Damit reiht sich Thüringen in den bundesweiten Trend ein. Demnach lag der Leerstand von Geschwosswohnungen Ende 2022 in Deutschland bei 2,5 Prozent (554.000 Wohnungen). Das sei ein Rückgang von 0,3 Prozent (53.000 Wohnungen) im Vergleich zum Vorjahr.

Fluchtbewegung gleichermaßen über Land und Stadt verteilt

Grund für den Rückgang sieht Empirica-Vorstand Reiner Braun in der Zuwanderung der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Da sich die Fluchtbewegung viel gleichmäßiger übers Land verteilt habe als frühere Zuwanderungen, gebe es erstmals in keinem einzigen der 400 Kreise einen Anstieg des Leerstands.

Vor allem größere Städte, wie Erfurt, Jena und Weimar profitieren laut Braun vom Zuzug aus den ländlichen Regionen. Diese hätten sowohl mit einem „Sterbeüberschuss“ als auch mit Abwanderung zu kämpfen. Die Menschen würden nicht zu weit wegziehen wollen von Arbeit, Handel, Freizeit und Ärzten. Home-Office-Regelungen kämen somit vor allem Städten wie Jena, Erfurt und Weimar zu Gute. Ländliche Regionen würden davon weniger profitieren.

Weitere Verknappung und Anstieg der Mietpreise

Bis 2025 werde man mit zunehmender Wohnungsknappheit zu kämpfen haben, so Braun. Zwar habe sich die Zuwanderung aus dem Ausland beruhigt. Doch die Zahl der fertiggestellten Wohnungen werde wegen des Anstiegs der Zinsen und Baukosten zeitverzögert einbrechen. Damit seien eine weitere Verknappung und in der Folge weitere Mietanstiege programmiert.