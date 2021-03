Wohnungsleerstand auf dem Land knapp dreimal so hoch wie in der Stadt

Erfurt Warum sich die Lage auf dem Land laut Verbandsdirektor verschärfen wird.

Die großen Thüringer Wohnungsunternehmen haben einen „katastrophalen“ Leerstand auf dem Land beklagt. Während die Quote in Erfurt, Jena und Weimar 2020 demnach bei 3,5 Prozent lag, waren es in den ländlichen Regionen fast 11 Prozent. Das sagte der Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw), Frank Emrich, am Donnerstag in Erfurt.

Die Lage auf dem Land werde sich verschärfen. „Denn mehr als die Hälfte der leerstehenden Wohnungen wird nie wieder bewohnt werden“, sagte Emrich. Bei einer Verschärfung müssten nicht nur einzelne Gebäude, sondern in Einzelfällen ganze Stadtteile zurückgebaut werden.

Im vtw haben sich unter anderem etwa 180 Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen. Etwa jeder zweite Mieter in Thüringen wohnt nach Verbandsangaben bei einem Mitgliedsunternehmen. Aus Verbandssicht ist der gesamte Freistaat ländlicher Raum – mit Ausnahme von Erfurt, Weimar und Jena. In diesem ländlichen Raum liegen 72 Prozent der Wohnungen der Verbandsunternehmen.