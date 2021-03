Zukunftspreis von IHK und HWK Erfurt: Bewerbungen ab heute möglich

Unternehmer, die trotz Krise optimistisch in die Zukunft blicken – die wollen die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) Erfurt würdigen. Dazu haben sie den Zukunftspreis ausgelobt. „Es gibt zahlreiche Unternehmen, die sich gut für die Zukunft aufstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region sichern. Sie machen Mut in schwierigen Zeiten und sollen mit dem Zukunftspreis gewürdigt werden", erklärten die Präsidenten der IHK, Dieter Bauhaus, sowie der HWK, Stefan Lobenstein in einer gemeinsamen Mitteilung.

Prämiert werden ein Handwerksbetrieb der Erfurter Kammer und ein Mitgliedsunternehmen der IHK. Gute Chancen haben Firmen, die wegweisende Lösungen für aktuelle Probleme gefunden oder innovative Geschäftsmodelle entwickelt haben, mit denen sich Herausforderungen der Zukunft meistern lassen. Dies kann die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die Entwicklung origineller, nachhaltiger oder umweltbewusster Produkte oder auch Verfahren sein. Auch eine erfolgreiche Geschäftserweiterung, besondere Formen der Unternehmensführung, überdurchschnittliches Engagement bei der Ausbildung oder Projekte zur Fachkräftesicherung können zum Erfolg führen. Ebenfalls gefragt sind Beispiele erfolgreicher Unternehmensnachfolgen oder Geschäftsübergaben.

Logo IHK HWK Zukunftspreis Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer Erfurt Foto: Industrie- und Handelskammer / Handwerkskammer Erfurt / Industrie- und Handelskammer / Handwerkskammer

Die Bewerbungsphase startet am am heutigen Montag und endet am 31. Mai 2021. Ins Rennen einsteigen können im Kammerbezirk ansässige Betriebe unabhängig vom Gewerk, die in der Handwerksrolle oder im Verzeichnis der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe der Kammer Erfurt eingetragen oder Mitglied der IHK Erfurt sind. Berücksichtigt werden Projekte, die in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt wurden oder kurz vor der Markteinführung stehen.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist trifft die Jury eine Vorauswahl und benennt zehn Nominierte, die am 13. Juli zur Kurzpräsentation eingeladen werden. Dann wird über die zwei Preisträger entschieden.

Der Preis ist mit je 3000 Euro dotiert. Die zehn Nominierten erhalten ein zweijähriges Online-Abo der Thüringer Allgemeinen. Die Bekanntgabe der Sieger des Zukunftspreises, der in Kooperation mit Thüringer Allgemeine und Thüringer Aufbaubank organisiert wird, erfolgt am 9. September dieses Jahres.

https://erfurt.ihk.de/presse/zukunftspreis