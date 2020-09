Investor Heiko Tierling und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beim Blick in den Kantinensaal auf dem Esda-Gelände, der denkmalgerecht saniert werden soll.

Diedorf. Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen prüft eine Investition in den Bau eines zweiten Kindergartens in Diedorf.

Zweiter Kindergarten in Diedorf in Aussicht

Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen konkretisiert ihre Pläne für eine Investition in den Bau eines zweiten Kindergartens in Diedorf. Geschäftsführerin Sabine Wosche hatte beim Projektstart für die Revitalisierung des ehemaligen Esda-Geländes angekündigt, dies prüfen zu wollen. Voraussetzung sei eine langfristig abgesicherte wirtschaftliche Nutzung. Die Zukunft der Orte im ländlichen Raum hänge auch von der Attraktivität für Familien ab, so Wosche. Eine Infrastruktur mit Schule und Kindergarten gehöre dazu.