Erfurt. Erneut soll eine brach liegende Fläche in Erfurt nun für den Bau von Wohnungsgebäuden genutzt werden.

Wohngebiet mit öffentlichem Grün in Ilversgehofen geplant

In Ilversgehofen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Bis Freitag, 13. Dezember, liegen die Pläne öffentlich im Bauamt aus. Das knapp 18.000 Quadratmeter große, bisher ungenutzte Areal befindet sich an der Schmalen Gera, in direktem Umfeld der Heiligen Mühle. Früher war hier eine Gärtnerei. Derzeit liegen die Flächen brach. Fast dörflich könnte ein Bereich der Fläche beschrieben werden, befinden sich doch angrenzend die Nikolausstraße und die Martinikirche.

Fünf Wohngebäude mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment sollen erbaut werden – etwa 120 Wohnungen auf 10.000 Quadratmetern Wohnfläche. Geht es nach Plan, könnten in zwei Jahren die ersten Bagger rollen. Das städtebauliche Konzept sieht einen kompakten, geschlossenen Baukörper entlang der Mittelhäuser Straße vor. Dieser Bebauung folgt eine leicht gebogene Nord-Süd-Fußgängerpromenade. Ob eine Brücke den Weg nach Süden fortführt, soll im Planungsverfahren geprüft werden. Westlich der Promenade sollen drei einzeln stehende, locker Gebäudekubaturen mit mühlenartigem Grundriss entstehen. Bebauung variiert in Gebäudehöhen Die Bebauung variiert in ihren Gebäudehöhen, entlang der Mittelhäuser Straße sind vier Etagen geplant, in Richtung Heiligenmühle werden es dann drei Etagen. Um einen harmonischen Übergang zur vorhandenen Bebauung und dem Uferbereich zu erwirken, sind die Häuser an der Schmalen Gera zwei- und dreigeschossig geplant. Eine Freifläche zwischen den beiden kompakten Gebäuden soll als Anger gestaltet werden, der Bereich zwischen Ufer und Häusern wird als breiter Grünstreifen gestaltet und kann als Spiel- und Erholungsbereich genutzt werden. „Das Gelände soll auch öffentlich nutzbar sein, das ist der Pfiff an dem Vorhaben“, sagt Paul Börsch, Leiter des Stadtplanungsamtes. „Das Areal wird aufgewertet, etwa ein Drittel wird öffentliches Grün.“ Tiefgarage mit 80 bis 120 Stellplätzen Von der Mittelhäuser Straße aus wird der Verkehr gebündelt, hier erfolgt die Zufahrt zur Tiefgarage (80 bis 120 Stellplätze) und zu einzelnen Besucherstellplätzen. Laut Bauamt ist in diesen zwei Bereichen der gesamte ruhende Verkehr untergebracht, so dass weiterer Verkehr aus dem Gebiet fern gehalten werden kann. Das Areal bietet potenzielle Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten. Der Vorhabenträger beauftragte daher eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Die Ergebnisse sind noch nicht öffentlich. Zudem wird ein Umweltbericht erstellt. Erfurts größte Baustelle ohne Bebauungsplan Der Entwurf liegt bis 13. Dezember im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung in der Warsbergstraße 1. Do: 9-12 Uhr, 13-18 Uhr; Fr 9-12 Uhr