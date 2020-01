Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Kreis rückläufig

Die grundsätzlich solide Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich auch in der 2019er-Bilanz des Jobcenters Weimarer Land wider. So verweist Geschäftsführer Michael Leiprecht auf 914 Arbeitslose, die betreut werden. Sie erhalten Arbeitslosengeld II (Hartz IV) gemäß Sozialgesetzbuch. Tendenziell sei deren Zahl sinkend.

Im Jahresschnitt lag das Minus bei 11,4 Prozent. Der leichte Anstieg zum Jahresende hin sei saisonal üblich, aber teils auch der nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt geschuldet. Trotzdem: Der Trend zeigt, dass immer weniger Menschen im Kreis auf Hartz IV angewiesen sind.

Dafür gibt es Gründe: So spielt die demografische Entwicklung eine Rolle, was weniger Bürger im erwerbsfähigen Alter meint.

Hinzu kommt die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften und die daraus resultierende zunehmende Flexibilität der Firmen, auch schlecht bis gar nicht Qualifizierte einzustellen.

Auch das allgemein steigende Lohnniveau – Stichwort Mindestlohn und Tarifanpassungen – spielt eine Rolle, so dass manch Hart-IV-Berechtigter aus der Bedürftigkeit herausfalle, so Leiprecht. Folge: Auch immer weniger Arbeitnehmer müssen ergänzend zum Lohn Arbeitslosengeld II beziehen.

Dass die Gesamtlage zu Optimismus Anlass gibt, zeigt der Vergleich mit dem Jahr 2006, als das Jobcenter rund 5000 Bürger betreute. Aktuell sind es 2933 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Zahl rückläufig ist.

Was aber ist mit den Personen, die nicht erwerbsfähig, überwiegend Kinder, sind? Deren Zahl lag im Jahresschnitt bei 1113, Tendenz fallend. Das freut Leiprecht, weil damit weniger Kinder auf Hart IV angewiesen sind.

Konkret abgebildet wird der allgemein gut Trend auch in der sinkenden Zahl von Bedarfsgemeinschaften, in denen Menschen mit besonderen persönlichen Beziehungen in einem Haushalt zusammenfasst werden, der von Hartz IV lebt. 2363 dieser Bedarfsgemeinschaften gab es im Jahresschnitt 2019. Der Rückgang beläuft sich im Vergleich zum Jahre 2018 auf minus 9,5 Prozent. Und zwar über sämtliche Größen von Bedarfsgemeinschaften hinweg. Nur bei Bedarfsgemeinschaften mit fünf Personen plus X, sprich Großfamilien, gebe es keinen Rückgang.

Dass ein Bürger, der arbeiten geht, in aller Regel monatlich mehr im Portemonnaie hat als jemand, der auf Hart IV angewiesen ist, versichert Leiprecht.

Dass in diesem Sozialbereich gewaltige Summen bewegt werden, lässt sich denken. So wurden 2019 pro Monat etwa zwei Millionen Euro für die Auszahlung von Arbeitslosengeld II und zur Deckung von Kosten aus Unterkunft und Heizung sowie für die Deckung von Sozialversicherungsbeiträgen ausgezahlt, um die Bedarfsgemeinschaften im Kreisgebiet zu unterstützen. Dass 2019 weniger Geld ausgegeben wird als 2018, bestätigt Leiprecht. Monatlich lagen die Kosten um 100.000 Euro niedriger.

Der Fokus des Jobcenters liege weiterhin darauf, die Gruppe der Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot zu bringen. Sie machen immerhin rund 43 Prozent der Arbeitslosen aus. Ende 2019 waren es 393 Personen, 38 weniger als Ende 2018. Mit verbesserten Arbeitsmarktmaßnahmen sollen bei den Langzeitarbeitslosen jedenfalls weiter Fortschritte erzielt werden. Konkret nennt Leiprecht das Mitte 2019 eingeführte Teilhabe-Chancen-Gesetz und intensiviertes Coaching für in die Arbeitsphase eingetretene Kunden des Jobcenters. All das sei aber nur zielführend, wenn der Betreffende die Hilfe auch anzunehmen gewillt ist.