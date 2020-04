Zoll beschlagnahmt über 1000 Liter Bier und zwölf Kilogramm Kaffee

Erfurt. Ein 46-Jähriger ging den Zollfahndern am Erfurter Kreuz ins Netz. Er hatte über 1000 Liter Bier und zwölf Kilogramm Kaffee unversteuert an Bord seines Lkw. Wen die Zöllner außerdem noch erwischten.

Weil ein 46-jähriger Mann neben exakt 1131 Litern Bier auch zwölf Kilogramm Kaffee in seinem Lastwagen nach Deutschland schmuggelte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Biersteuergesetz und das Kaffeesteuergesetz eingeleitet.

Montagmorgen kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt am Erfurter Kreuz einen aus Bulgarien kommenden Lkw, der auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs war. Dabei stellten die Beamten neben den geladenen bulgarischen Lebensmittelspezialitäten auch 1131 Liter Bier und zwölf Kilogramm Kaffee fest. Der Fahrer erklärte, dass er dieses in Bulgarien günstig erworben habe und nun in Deutschland ausliefern wolle. Weil er sowohl das Bier als auch den Kaffee hätte versteuern müssen, da er diese gewerblich transportierte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Für die nicht gezahlten Steuern sowie für die zu erwartende Strafe wurde eine Sicherheit in Höhe von 300 Euro erhoben.

Tabakfeinschnitt für Briten in Kleinbus geschmuggelt

Wenige Tage zuvor machten die Erfurter Zöllner ähnliche Entdeckungen. Bei der Kontrolle eines polnischen Kleinbusses, der auf dem Weg nach Großbritannien war, entdeckten die Beamten über 2,5 Kilogramm Tabakfeinschnitt in einem Paket, das für einen dort lebenden Landsmann bestimmt war. Da der Versand von Tabakwaren mittels Post- und Kurierdienst nicht erlaubt ist, musste der Fahrer des Kleinbusses den Tabak nachversteuern und insgesamt rund 365 Euro entrichten. Der Tabak wurde sichergestellt.

Nicht ganz so günstig kam hingegen der Fahrer eines rumänischen Transporters davon. Weil auch dieser in mehreren Kurierdienstsendungen insgesamt 3200 Zigaretten und 8,75 Liter Alkohol nach Großbritannien gewerblich transportieren wollte, musste er insgesamt 750 Euro an Steuern und Sicherheit leisten. Auch in diesem Fall wurden die Tabakwaren sichergestellt.

