Zoll prüft Einhaltung des Mindestlohns - Hinweise auf Verstöße in 18 Fällen

Zoll-Beamte haben bei Kontrollen in Thüringen in 18 Fällen Hinweise auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz ausgemacht. Insgesamt wurden in Thüringen 68 Arbeitgeber überprüft, wie das Hauptzollamt in Erfurt am Dienstag mitteilte. Demnach wurden 275 Menschen zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Die Kontrollen waren am Dienstag Bestandteil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung.

Seit Januar gilt in Deutschland ein Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. Vorher lag die Mindest-Vergütung bei 9,19 Euro pro Stunde. Überprüfungen gab es den Angaben zufolge unter anderem in Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen, Autohäusern, bei Autohändlern und in Kfz-Werkstätten.

