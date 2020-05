Zulassungssachen wieder selbst erledigen

In der Kraftfahrzeugzulassungsstelle des Landratsamtes Weimarer Land in Apolda können Bürger ab 11. Mai ihre Zulassungsangelegenheiten wieder selbst erledigen. Laut Verwaltung heißt das: Es müssten keine Händler oder Zulassungsdienste mehr beauftragt werden. Nach wie vor sei es aber weiter erforderlich, vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Terminvereinbarungen für den folgenden Werktag sind in der Zeit von 8 bis 11 Uhr unter 03644/540729 oder 540728, möglich.