Zunehmende Radikalisierung: AfD sieht sich als Opfer einer Kampagne

Sebastian Thieler findet deutlich Worte: „Es ist eine starke Vereinnahmung durch den Flügels spürbar.“ Der Beamte des Landeskriminalamtes aus Thüringen kritisiert das in der AfD seit Monaten. Er warnt vor einer Radikalisierung der Landespartei. Umsonst. Thieler ist am Donnerstag aus der AfD ausgetreten und hat sein Amt als Fraktionschef im Kreistag des Ilm-Kreis zur Verfügung gestellt.

Warum? Er kritisiert auf der einen Seite die zunehmende Radikalisierung des Landesverbandes, aber auch, dass ein großer Teil der Partei „in dem System angekommen“ sei, das sie immer kritisiert habe. Thieler trat für die AfD zur Landtagswahl an, war einer von vier Polizisten.

Mit seinem Austritt entzieht er sich jetzt möglicherweise weiteren Fragen des Thüringer Innenministers, der sein oberster Dienstherr ist. Denn seit Donnerstag ist die AfD in Thüringen Verdachtsfall. Zuvor hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz den „Flügel“ - die von Björn Höcke mitgegründete Unterorganisation der Partei - zum Beobachtungsobjekt erklärt und ihm „extremistische Bestrebungen“ attestiert.

„Flügel“ und Partei sind in Thüringen kaum auseinanderzuhalten

„Unseren Mitgliedern und insbesondere den Beamten, denen nun Repressalien angedroht werden, möchte ich die volle Solidarität des Landesverbandes aussprechen“, versicherte am Donnerstag der Sprecher des Landesverbandes, Stefan Möller. „Wir werden unsere Mitglieder nicht im Stich lassen.“

In Thüringen sind „Flügel“ und Partei kaum auseinanderzuhalten. Der Verfassungsschutz spricht in seiner Begründung von „zahlreichen Personenüberschneidungen, insbesondere zu zentralen Thüringer Führungspersonen“. Dass er damit neben Björn Höcke auch dessen Co-Landeschef Möller meint, liegt auf der Hand.

Innerhalb der Landtagsfraktion gibt es weitere Personen, die sich dem „Flügel“ zurechnen - in den Kreisgliederungen der AfD sind das nicht weniger. Torben Braga, Parteisprecher in Thüringen, beteuert, dass die Thüringer AfD keinerlei Kenntnis davon habe, wie groß der Anteil von „Flügel“-Leuten innerhalb des Landesverbandes ist - weil es in der Unterorganisation keine offizielle Mitgliedschaft gibt.

Henfling: „AfD ist eine Bedrohung für die Demokratie in Deutschland“

Dass der „Flügel“ allerdings als Beobachtungsobjekt eingestuft wurde, bewertet Braga als Teil einer Kampagne gegen eine „lästig empfundene Minderheit“. Deshalb werde die AfD Thüringen weiterhin alles unterstützen, was der AfD-Bundesverband juristisch und politische unternehme, um dagegen vorzugehen.

Die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling erklärte zu den Bewertungen der Nachrichtendienste: „Damit hat sich nun auch offiziell endlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die AfD eine Bedrohung für die Demokratie in Deutschland und für unsere Verfassung ist. Es braucht nun eine intensive Auseinandersetzung aller Sicherheitsbehörden mit der AfD und ihren Anhängern, vor allem auch in den eigenen Reihen.“

Sie sei aber nach wie vor davon überzeugt, dass der Kampf gegen die extreme Rechte im Allgemeinen besser bei der Wissenschaft aufgehoben sei, die schon lange vor den rechtsextremen Bestrebungen innerhalb der AfD warne.

Die Einschätzung des Verfassungsschutzes ändere nichts an der politischen Herausforderung, die Auseinandersetzung mit der AfD weiter als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und staatlichen wie nicht-staatlichen Institutionen zu verstehen, betont auch der Innenexperte der Linksfraktion, Steffen Dittes. Aufgabe sei ja nicht die Charakterisierung einer Partei, sondern das Zurückdrängen von demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen in der Gesellschaft.

Seine Fraktionskollegin Katharina König-Preuss sieht in der AfD nicht nur den „parlamentarischen Arm von Neonazis. Diese Partei ist von einer rassistischen und faschistischen Agenda geprägt“, fügt sie hinzu.

Aus der Begründung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt eine Reihe von Gründen für die Einstufung des AfD-„Flügels“ als Verdachtsfall an. Hier einige Auszüge:

Agieren und Aussagen der maßgeblichen „Flügel“-Exponenten Björn Höcke und An-dreas Kalbitz sowie sonstiger Funktionäre und Anhänger [...] zielen auch im Jahr 2019 auf die Umsetzung eines völkischen Gesellschaftskonzepts .

. Die Agitation gegen Flüchtlinge und Migranten stellt weiterhin ein zentrales Thema der Verlautbarungen von Björn Höcke und Andreas Kalbitz sowie sonstiger Funktionäre und Anhänger des „Flügel“ dar.

stellt weiterhin ein zentrales Thema der Verlautbarungen von Björn Höcke und Andreas Kalbitz sowie sonstiger Funktionäre und Anhänger des „Flügel“ dar. Auf das gängige antisemitisch-verschwörungstheoretische Narrativ von einer global agierenden Finanzelite, die die politisch Verantwortlichen [...] lenkt und eine Agenda zur Zerstörung organisch gewachsener, ethnisch homogener Völker verfolgt, greifen Funktionäre und Anhänger des „Flügel“ 2019 vielfach zurück.

von einer global agierenden Finanzelite, die die politisch Verantwortlichen [...] lenkt und eine Agenda zur Zerstörung organisch gewachsener, ethnisch homogener Völker verfolgt, greifen Funktionäre und Anhänger des „Flügel“ 2019 vielfach zurück. Äußerungen von Funktionären und Anhängern des „Flügel“, die den Nationalsozialismus [...] zum Gegenstand haben, verharmlosen diesen in einer Reihe von Fällen.

[...] zum Gegenstand haben, diesen in einer Reihe von Fällen. Aussagen [… von] Björn Höcke und Andreas Kalbitz zeigen auch im Jahr 2019 deutlich die von ihnen ausgehende Verachtung der [...] demokratischen Ordnung und der legitimierten Repräsentanten des Volkes.

und der legitimierten Repräsentanten des Volkes. Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz: Fachinformation: Einstufung des „Flügel“ als erwiesen extremistische Bestrebung

