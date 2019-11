Thonhausen. Einen schweren Unfall gab es am Sonntag im Altenburger Land.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Kleinkinder im Krankenhaus: Unfall mit fünf Verletzten

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Sonntag gegen 12:40 Uhr auf der L1361 bei Thonhausen. Der 88-jährige Fahrer eines Renault fuhr dort in der Absicht, an der Kreuzung nach Heyersdorf nach links abzubiegen.

Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Dacia (Fahrer 37) und kollidierte frontal mit diesem. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen, davon 2 Kinder im Alter von 1 und 3 Jahren, verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weitere Unfälle aus Ostthüringen