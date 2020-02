Zwei Weltmeister im Sporttalk: Wenn sich das Treppenhaus links dreht

Sie sind Titelträger auf ganz besonderem Terrain. Luc Ackermann aus Niederdorla ist mit 21 Jahren bereits Weltmeister im Freestyle-Motocross, der Erfurter Patrick Letsch (36) gewann im Jahre 2009 in Kanada die Krone im Treppenlauf. Im Sporttalk im Steigerwaldstadion mit den Moderatoren Gerald Müller und Marco Alles erzählen beide über spektakuläre Flugshows, präparierte Schuhsohlen, linksdrehende Treppenhäuser und einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde.





FREESTYLE-ABC

Luc Ackermann: Motocross kennt man als Rennen, bei denen der Schnellste gewinnt. Beim FMX-Freestyle springen wir über Rampen mit verschiedenen Radien und bilden in der Luft verrückte Figuren, zum Beispiel Rückwärts- und Vorwärtssaltos. Wir machen alles, was man mit dem Motorrad in der Luft machen kann. Bei den Wettbewerben gibt es fünf Kampfrichter, die den Sprung nach Schwierigkeit und Ausführung bewerten.



MOTIVATION

Luc Ackermann: Weltmeister zu werden, das war mein Traum. Wenn 10.000 Fans einem zujubeln, ist das ein ganz spezielles Gefühl. Deswegen macht man ja den Sport, um den Leuten zu zeigen, was man kann. Man übt täglich dafür stundenlang auf dem Motorrad.



GRÖSSTE ERFOLGE

Patrick Letsch: Beim Sieg zum Erfurter Treppenlauf im Radisson-Hotel waren 17 Etagen mit 325 Stufen zu bewältigen. Je nachdem, wo der Startpunkt liegt, dauert der Lauf zwischen 1:15 Minuten und 1:40 Minuten. In Vancouver bin ich Weltmeister der Berufsgruppen aus Polizei, Feuerwehr, Justiz und Zoll geworden. Dort waren es 34 Etagen.





TREPPENTRAINING

Patrick Letsch: Die Fachleute sagen, es gibt links- und rechtsdrehende Treppenhäuser. Der berühmte deutsche Treppenläufer Thomas Dold hat spezielle Schuhe, bei denen er die Sohle angeschrägt hat, weil du ja beim zügigen Laufen rausgetragen wirst. Die Gefahr des Schwindels ist bei mir nicht ausgeprägt. Im Training orientiere ich mich an der Belastungszeit. Das ist wie ein 400-m-Lauf, die letzten 100 Meter heißt es überleben. In Erfurt gibt es viele ganz gute Freitreppen, wo man das trainieren kann. Die große Kunst ist es, der Versuchung des Gehens zu widerstehen.





STURZGEFAHR

Luc Ackermann: Einen gesunden Respekt sollte man haben. Ich betreibe Extremsport, das ist gefährlich. Wir trainieren viel, um das zu vermeiden. Aber das gelingt nicht immer. Ich habe mir schon den Oberschenkel, das Schulterblatt und beide Schlüsselbeine gebrochen, das Kreuzband gerissen. Aber man denkt nie ans Aufhören, denn der Sport macht mir trotzdem Spaß.





CLEVERE TAKTIK

Patrick Letsch: Bei der Weltmeisterschaft in Kanada habe ich mir vorher den Zielbereich mit der Zeitmesstafel genau angeschaut. Ich musste den Zeitchip an die Matte halten und habe zielstrebig die Zeit ausgelöst. Der spanische Titelverteidiger machte einen auf Schauspieler, wedelte mit den Armen und verfehlte so die Matten. Am Ende habe ich mit 3,5 Sekunden Vorsprung gewonnen.



PREISGELDER

Luc Ackermann: An Preisgeldern ist unser Sport nicht mit Fußball zu vergleichen. Man kann gut davon leben. Verletzt man sich allerdings, ist man erst einmal raus und verdient fast nichts, außer man hat Sponsoren. Durch meinen Sponsor Red Bull habe ich einen guten Partner an meiner Seite. Trotzdem muss ich hart arbeiten.

Patrick Letsch: Beim Erfurter Treppenlauf gab es als Prämie einen Gutschein für die Wellness-Oase oder man bekommt einen Gutschein zum Brunchen. Ich freue mich auch über solche Sachpreise.





LEICHTATHLETIK-ZUKUNFT

Patrick Letsch: Ich habe beim Bambini-Sportfest gemerkt, dass wieder stärke Jahrgänge kommen. Die Frage ist, ob sie in diesem Sport bleiben. Die Thüringer Leichtathletik ist wieder im Aufwind und profitiert von den Sportgymnasien in Erfurt und Jena. Wenn man Kinder zum Beispiel über Staffelwettbewerbe an die Individualsportart heranführt, merkt man, da bebt die Halle.





REKORDSPRUNG

Luc Ackermann: Es stimmt, dass ich schon mal im Guinnessbuch der Rekorde stand. Ich war mit 12 der Jüngste, der weltweit einen Backflip, also einen Rückwärtssalto, mit dem Motorrad gesprungen ist. Aber ich saß ja schon mit dreieinhalb auf dem Motorrad und war schon immer verliebt in alles, was Räder hat.





SPORTLICHE ZIELE

Luc Ackermann: Es ist schön, als Weltmeister alles erreicht zu haben. Aber es gibt die X-Games, was für uns so etwas wie die Olympischen Spiele sind. Da habe ich schon teilgenommen. Aber nun ist es mein Ziel, eine Medaille zu holen.

Patrick Letsch: Da gibt es den Lauf im Empire State Building in New York mit mehr als 1000 Stufen. Das ist das Non-Plus-Ultra. Das Schöne dort ist, dass alle an der Startlinie stehen und sich die Frage stellt, wer ist zuerst im Treppenhaus? Denn dort ist es dann schwer zu überholen. Aber das würde mir liegen.