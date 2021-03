Auch Kinder im Krankenhaus: Zweite Corona-Welle betrifft mehr Jüngere

Erfurt. Die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen steigt, auch Kinder und Jugendliche müssen ins Krankenhaus: Der Bislang jüngste Verstorbene in diesem Jahr war erst 30 Jahre alt.

Auch Kinder müssen wegen Corona ins Krankenhaus. Nach gemeinsamen Informationen der Thüringer Ministerien für Bildung und Gesundheit wurden zwischen dem 15. Januar und dem 12. März dieses Jahres in der Gruppe der 1- bis 18-Jährigen 34 Krankenhausaufnahmen registriert. Darunter waren 21 Kinder im Alter von unter sechs Jahren. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog