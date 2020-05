Sport in Corona-Zeiten: Welche Anfängerfehler Jogger vermeiden sollten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Krise und Fitnessstudios: Diese Rechte haben Sportler

Seit Wochen sind die Fitnessstudios aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Wer Sport machen möchte, muss auf Bürgersteige, Parkanlagen, Vereinsanlagen unter freiem Himmel und die eigene Wohnung ausweichen.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu, ob Sie trotz der Schließung weiter Ihren Beitrag im Fitnessstudio zahlen müssen und welche Lockerungen für den Sport am Mittwoch beschlossen wurden.

Corona-Krise: Bekomme ich von meinem Fitnessstudio das Geld zurück?

Wenn das Fitnessstudio nicht mehr geöffnet ist, liegt eine Vertragsstörung vor und die angebotenen Dienstleistungen können nicht mehr angeboten werden, so die Verbraucherzentrale. In diesem Fall sind beide Vertragspartner von ihrer Leistungspflicht befreit. Das heißt, Mitglieder müssen für den Zeitraum der Schließung auch keine Beiträge zahlen. Sie sind von ihrer Beitragspflicht befreit.

Aber: Die meisten Verträge enthalten für einen solchen Fall keine Regelung. Eine Lösung kann sein, den Vertrag zeitweise ruhen zu lassen, bis die Mitglieder das Studio wieder besuchen können.

Darf ich wegen Corona meinen Vertrag sofort kündigen?

Wie die Verbraucherzentrale schreibt, ist eine vorübergehende Schließung eines Studios wegen der Coronavirus-Pandemie für eine außerordentliche Kündigung in den meisten Fällen nicht ausreichend. Wenn es wieder öffnet, kann das Fitnessstudio schließlich von den Mitgliedern auch wieder genutzt werden.

Betreiber von Fitnessstudios fordern ihre Geschäfte wieder öffnen zu dürfen. Hier eine Frau bei einer Demonstration am 2. Mai 2020 in Hannover. Foto: Peter Steffen / dpa

Wie bekomme ich von meinem Studio das Geld zurück?

Die Fitnessstudios reagieren unterschiedlich auf die Schließung. Während es bei einigen möglich ist zu pausieren, vergeben andere Studios Gutscheine. In vielen Einrichtungen ist es möglich, an Online-Kursen teilzunehmen. Auf den Internetseiten der Studios finden sich meist genaue Informationen zu der Beitragszahlung während der Schließung.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich direkt mit dem Betreiber des Fitnessstudios in Verbindung zu setzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

Wie kann ich mein Fitnessstudio unterstützen?

Wer in der Lage ist, sollte seine Beiträge weiter an das Fitnessstudio zahlen, auch wenn es gerade geschlossen ist. So kann man die Betreiber unterstützen, ihre Liquidität zu sichern.

Wer in der Krisenzeit besonders auf seine Ausgaben achten muss, kann die Sporteinrichtungen auch anders unterstützen. Eine Möglichkeit dafür ist eine Online-Petition, die eine Unterstützung der Studios fordert.

Eine weitere Kampagne hat der Deutsche Industrieverband für Fitness und Gesundheit (DIFG) gestartet. Unter dem Titel #GesundheitBrauchtFitness will der DIFG informieren und Druck auf die Politik ausüben, die Fitnessstudios bald wieder zu öffnen.

Wann öffnen Fitnessstudios wieder?

Mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen halten die Bundesländer die Studios noch ohne Zeitangabe geschlossen. In NRW dürfen Fitnessstudios, Tanzschulen und Kursräume von Sportvereinen ab dem 11. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ab dem 20. Mai sollen dann auch wieder Freibäder öffnen dürfen – allerdings mit Ausnahme von Spaßbädern. Ab dem 30. Mai dürfen Sportbegeisterte auch in Sparten mit unvermeidbarem Körperkontakt wieder ihren Sport ausüben. Auch die Hallenbäder dürfen ab dem 30. Mai wieder den Betrieb aufnehmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich bei ihren Beratungen am Mittwoch jedoch darauf, den Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder zu erlauben. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Die Freizeitsportler müssen sich jedoch an bestimmte Auflagen halten.

Als Bedingungen für den Neustart im Breitensport werden unter anderem genannt, dass eine ausreichende Distanz von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird. Außerdem müssen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, eingehalten werden.

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Menschen weltweit machen aus der Not eine Tugend und gestalten sich selbst Mundschutz-Masken. Unsere Fotos zeigen besondere Stücke. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Jan Scheper-Stuke, Geschäftsführer der Berliner Krawattenmanufaktur Auerbach, zeigt eine Mund-Nase-Maske aus der aktuellen Kollektion seiner Krawattenwerkstatt. Foto: Carsten Koall / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Günter Baaske, Abgeordneter der SPD-Fraktion, trägt während der Brandenburger Landtagssitzung in Potsdam einen Mundschutz mit dem Motiv eines Fisches. Foto: Soeren Stache / ZB

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Das kommt auf die Maske an. Liebevolle Signale sendet diese Frau mit einem Herzchen-Mundschutz an, der von palästinensischen Künstlern im Stadtteil Shejaiya bemalt wurde. Foto: Ahmad Hasaballah / dpa



Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Dein Freund und Helfer. Ein Sicherheitsbediensteter in Manila (Philippinen), der einen Mundschutz mit dem Superman-Logo trägt, zeigt einer Passantin den Weg. Foto: Aaron Favila / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Drei Männer tragen Mundschutz und fotografieren sich am India Gate in Neu Delhi, einer Touristenattraktion. Foto: Javed Dar / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Dubai: Ein junger Mann hat einen Mundschutz während der „Middle East Comic Con“ auf. Foto: Kamran Jebreili / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise „Aliens werden dich vor dem Corona schützen“ steht auf der Maske dieses Mannes in Tunis. Foto: Chokri Mahjoub / dpa



Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Ein weiterer Slogan: „Gott segne Ecuador". Dieses Mal in Quito, Ecuador. Foto: Juan Diego Montenegro / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Ein Minibus-Taxifahrer mit Mundschutz schaut aus seinem Auto in Soweto, Südafrika. Foto: Themba Hadebe / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Das Model Klarika Koly zeigt sich mit buntem Mundschutz der Modedesignerin Pia Bolte in München. Foto: Felix Hörhager / dpa

Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Die Schmuckdesignerin Nicole Hayduga trägt in ihrem Showroom in Dachau eine von ihr entworfene Atemschutzmaske. Foto: Sven Hoppe / dpa



Mundschutz-Mode- Kreativ durch die Krise Es geht auch unkonventionell: Abderrahim, ein Straßenverkäufer, trägt in Rabat in Marokko eine provisorische Gesichtsmaske aus Feigenblättern. Foto: Mosa'ab Elshamy / dpa



Zudem haben die Spitzenverbände des Deutschen Sportbundes Konzepte mit Übergangsregeln für ihre Sportarten entwickelt, die den Schutz vor Coronavirus-Infektionen verbessern sollen. Für Mannschaftssportarten beginnt die Wiederaufnahme des Trainings zunächst mit Individualtraining.

Auch für Fußballfans gibt es gute Neuigkeiten: Die Fußball-Bundesliga darf die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen, also ohne Publikum fortsetzen.

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie:

(msb/dpa)