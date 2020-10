Die Kleinsten können sich noch nicht an die Schutzmaßnahmen gegen Corona halten. Kita-Schließungen will Familienministerin Giffey aber verhindern. Ein Studie soll klären, wie riskant der Kita-Alltag ist.

Kinder großziehen und gleichzeitig berufstätig sein ist ja schon stressig genug. Was aber tun, wenn das Kind krank ist? Oder gar in Quarantäne muss, weil in seiner Klasse oder Kita jemand Corona hat? Auch in normalen Zeiten kann eine kleine Bindehautentzündung schon dazu führen, dass Kinder nicht mehr in den Kindergarten dürfen. Jetzt genügt schon ein Husten – und es darf wegen Corona-Verdachts nicht mehr kommen.