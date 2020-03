Berlin. Immer mehr Smartphone-Apps lassen sich in einen Dunkelmodus schalten. Nun bekommt auch der Messenger Whatsapp den beliebten Dark Mode.

Whatsapp: Dark Mode kommt für Nutzer von Android und iOS

Es hat ein wenig gedauert – aber nun will Whatsapp auch seinen Nutzern einen Dunkelmodus anbieten – sowohl bei Android-Telefonen als auch bei iPhones. Der Modus sei die von Nutzerinnen und Nutzern am häufigsten nachgefragte Funktion gewesen, teilte der Anbieter Facebook mit.

Der Dark Mode soll die Augen in dunklen Umgebungen entlasten, die Lesbarkeit erhöhen und das Smartphone als störende, helle Lichtquelle in dunklen Räumen beseitigen.

In einem Video verweist Facebook auf Situationen, in denen ein Dark Mode hilfreich sein könnte. Darin ist etwa zu sehen, wie taghell strahlende Telefon-Displays Menschen aus dem Schlaf reißen oder Kinobesucher verärgern.

Whatsapps Dark Mode – ein weniger grelles Display entlastet die Augen

Dunkelmodi kehren die gewohnte Darstellung um: Aus dem üblichen hellen Hintergrund mit dunkler Schrift wird ein dunkler Hintergrund mit heller Schrift. Die Folge: Der Bildschirm strahlt weniger Licht ab.

Das ist bei wenig Licht oder Dunkelheit oft angenehmer für die Augen und andere, die sich durch Licht gestört fühlen könnten. Und: Zumindest bei OLED-Displays spart diese Darstellung auch Strom.

Beim Whatsapp-Dark-Mode kommen zudem teils andere Farben und Designelemente zum Einsatz als im normalen Modus, wie Facebook erklärt. Damit will das Unternehmen die Lesbarkeit der wichtigsten Informationen gewährleisten. Ende Januar hatte das Technik-Portal „Giga“ berichtet, dass Whatsapp die neue Funktion zunächst für Android-Telefone teste.

Nutzer können den Dunkelmodus über die Einstellungen aktivieren

Besitzerinnen und Besitzer eines Android-10- oder iOS-13-Telefons können den Dunkelmodus einfach global in den Systemeinstellungen aktivieren. Alle anderen sollen die Dark-Mode-Option bald in den App-Einstellungen unter „Chats/Design/Dunkel“ vorfinden. Eine entsprechende Aktualisierung der Apps ist laut Facebook in den kommenden Tagen geplant.

Zuletzt war eine Sicherheitslücke in dem Messengerdienst bekannt geworden. Fremde konnten wegen des Fehlers Zugang zu Chat-Gruppen bekommen. Anfang Februar wurde der Whatsapp-Support für einige Android- und Apple-Endgeräte eingestellt. Hier können Sie nachlesen, welche Geräte betroffen waren.