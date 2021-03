Tesla-Chef Elon Musk setzt sich gegen Umweltverschmutzung ein. Doch nicht nur seine Elektroautos sollen für saubere Luft in den Städten sorgen. Mit “The Boring-Company” will er Verkehrsstaus den Garaus machen.

The Boring Company: Elon Musks Plan gegen Verkehrsstau

Berlin/Brüssel. Sprit, Strom oder Gas – was ist günstiger? Die Regierung plant künftig präzise amtliche Kostenvergleiche an der Tankstelle auszuhängen.

Diese Frage stellen sich Millionen Autofahrer: Sprit oder Strom – womit fahre ich am günstigsten? Oder ist vielleicht doch besser gleich ein Erdgasauto die preiswerteste Wahl? Im Auftrag der Europäischen Union will die Bundesregierung der Autonation jetzt bei diesem Thema auf die Sprünge helfen – und die Kostenfrage sehr präzise an der Zapfsäule beantworten.