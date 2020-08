Berlin. Mieter rutschen häufiger als Eigentümer in die Altersarmut ab. Sollte man jetzt in der Corona-Krise auf dem Immobilienmarkt zuschlagen?

Die Rente steht für Freiheit, Unabhängigkeit und Freizeitgestaltung. Zumindest in der Theorie. In der Praxis steht sie immer häufiger für Altersarmut. Jeder dritte Rentner, der 40 Jahre in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt hat, bekommt weniger als 1000 Euro im Monat.