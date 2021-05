Baulandmobilisierungsgesetz Wie der Bund Spekulationen mit Wohnraum eindämmen will

Berlin. Union und SPD haben sich auf ein neues Gesetz geeinigt. Es soll Spekulationen mit Wohnraum erschweren. Gewerkschaften sind erleichtert.

Ein Grundstück verfallen lassen, weil es in Zukunft noch mehr Geld bringen könnte, Mietwohnungen systematisch in Eigentumswohnungen umwandeln und teuer verkaufen – Möglichkeiten, mit Wohnraum zu spekulieren, gibt es viele.

Getrieben von den bundesweiten Protesten gegen hohe Mieten hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren ihre Bau- und Wohnpolitik intensiviert, mehr Wohnungen gebaut als in den vergangenen 20 Jahren – und die Preisspirale dennoch nicht stoppen können.

Nun soll ein neues Gesetz zumindest helfen, um künftig mehr Bauland ausfindig zu machen und Spekulationen einen Riegel vorzuschieben. Monatelang haben CDU/CSU und SPD um das Vorhaben mit dem sperrigen Namen Baulandmobilisierungsgesetz gestritten, nun haben die beiden Fraktionen eine Einigung erzielt. Schon am Freitag soll es final im Bundestag beschlossen werden.

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird erschwert

Dass es insbesondere in den Metropolen zu wenig Wohnraum gibt, darin sind sich auch CDU/CSU und SPD einig. Dass das Gesetz, für das eine eingesetzte Expertenkommission zwei Jahre lang Vorschläge ausarbeitete, aber erst auf der Zielgeraden doch noch verabschiedet wird, liegt vor allem an einem Passus, der für ordentlich Krach zwischen den Koalitionären gesorgt hat.

Denn der erste Gesetzesentwurf sah ein „Umwandlungsverbot“ von Miet- in Eigentumswohnungen in besonders angespannten Regionen vor. Ein solches Verbot ist nach Protesten der Union nun vom Tisch. Erschwert werden kann die Umwandlung aber dennoch. Die Bundesländer sollen die Möglichkeit erhalten, Gebiete mit einem „angespannten Wohnungsmarkt“ benennen zu können. Dort sollen Genehmigungen für die Umwandlung dann nur in Ausnahmefällen erteilt werden, etwa wenn die Mietwohnung einem privaten Vermieter als Altersvorsorge diente und er diese veräußern möchte.

Kommunen werden beim Erwerb von Bauland gestärkt

Nach Informationen des „Spiegel“ sollen die Bundesländer zudem einen großen Spielraum erhalten: Sie können festlegen, ob die neue Regelung bereits bei Gebäuden mit mindestens drei Wohnungen oder zum Beispiel erst bei Gebäuden mit 15 Wohnungen greifen soll. Dazwischen können sie demnach variieren.

Neben der erschwerten Umwandlung sollen vor allem die Kommunen gestärkt werden. Sie erhalten die Möglichkeit, leichter als bisher leerstehende Grundstücke zu erwerben. Dafür müssen sie sich künftig nicht mehr an den Marktspekulationen beteiligen und überteuerte Preise zahlen. Ein unabhängiger Gutachter soll den Preis festlegen, den die Gemeinde zu zahlen hat. In unbeplanten Innenstadtbereichen sollen Kommunen zudem künftig leichter mitentscheiden können, welche Art von Wohnungen gebaut werden sollen. Zudem sollen Bauvorhaben in Außenbereichen der Städten erleichtert werden – damit werden auch Forderungen der Kommunen aufgegriffen.

Gewerkschaften reagieren erleichtert

Erleichtert reagierten Gewerkschaften auf die Einigung. „Das Gesetz erlaubt den Kommunen einen besseren Zugriff auf die immer knapper werdende Ressource Bauland“, sagte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU, unserer Redaktion. Er hob die erschwerte Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen hervor. Diese sei ein wichtiger Schritt, um „die Preisspirale auf angespannten Wohnungsmärkten zu stoppen“, sagte Feiger.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte die Einigung. Zugleich geht dem DGB das Gesetz nicht weit genug. „Explodierenden Bodenpreise und Bodenspekulation sind damit nicht vom Tisch, denn die Union hat sich von der Immobilienlobby vor den Karren spannen lassen, robuste Eingriffe in den Bodenmarkt verhindert und die kommunale Selbstverwaltung beschnitten“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell unserer Redaktion.

Die Frage nach bezahlbarem Grund und Boden bleibe ungelöst. „Der nächste Bundestag sollte schnellstens eine Enquetekommission zur Bodenfrage einberufen, um auf Basis eines breiten gesellschaftlichen Konsenses ein wirksames soziales Bodenrecht zu etablieren“, forderte Körzell.