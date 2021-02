CSU-Chef Markus Söder hat Öffnungen des Einzelhandels für Mitte März in Aussicht gestellt. Bei einem Inzidenzwert von 35 könne der Einzelhandel geöffnet werden, "vielleicht schon Mitte März", sagte Söder auf dem Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau.

Die Corona-Infektionszahlen sind gesunken – doch wann sie für eine Rückkehr zum normalen Leben ausreichen, ist kaum absehbar. Der Handel will oder kann nicht länger warten. Jeder zweite Betrieb sieht sich ohne die stockende staatliche Hilfe in akuter Insolvenzgefahr. In den Innenstädten sind es sogar 60 Prozent. „Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown“, fordert der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth.