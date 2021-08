Immer wieder steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. Dabei ist er als ein Pfeiler unserer Demokratie gedacht. Wir zeigen, wofür wir den Beitrag eigentlich zahlen.

Berlin Der Rundfunkbeitrag sollte um 86 Cent erhöht werden. Diesen Donnerstag veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung.

Eigentlich hätte der Rundfunkbeitrag bereits im Januar 2021 um monatlich 86 Cent steigen sollen, doch Sachsen-Anhalt blockierte die Erhöhung. Am Donnerstag (5. August) soll jetzt das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über den Rundfunkbeitrag der Öffentlichkeit präsentieren.

Hintergrund ist, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio vor das Verfassungsgericht gezogen waren, nachdem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Gesetzentwurf vor der Abstimmung im Landtag zurückgezogen hatte. Es hatte sich abgezeichnet, dass seine Partei - anders als die Koalitionspartner SPD und Grüne - die Erhöhung nicht mittragen würden.

Rundfunkbeitrag: Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung

Und mit der AfD, die als Kritikerin des Öffentlich-Rechtlichen bekannt ist, wollte Haseloff keine gemeinsame Sache machen. So konnte der Landtag nicht über die Beitragserhöhung abstimmen und die Erhöhung nicht in Kraft treten, da alle 16 Landesparlamente hätten zustimmen müssen.

Die Eilanträge, den die Sender kurz vor Weihnachten 2020 gestellt hatten, wurde von den obersten Verfassungsrichtern Deutschlands abgewiesen. Sie seien nicht gut genug, war das begründet worden. Die Sender sahen sich damit in ihrer Rundfunkfreiheit verletzt und klagten in Karlsruhe. ARD und Deutschlandradio verkündeten außerdem, dass es Sparmaßnahmen in den Rundfunkanstalten geben werde, die sich auch im Programm bemerkbar machen würden.

Rundfunkbeitrag ist Haupteinnahmequelle der Sender

Für die öffentlich-rechtlichen Sender ist der Rundfunkbeitrag die Haupteinnahmequelle. Seit 2013 wird der Beitrag je Wohnung erhoben und beträgt 17,50 Euro pro Monat. Ab Januar hätte er auf 18,36 Euro erhöht werden sollen. Das wäre die erste Erhöhung seit 2009 gewesen. Sie war von einer unabhängigen Kommission, der KEF, ermittelt worden.

Eigentlich hätte der Rundfunkbeitrag im Januar erhöht werden sollen. Foto: dpa

Durch die Erhöhung sollte eine Finanzlücke von 1,5 Milliarden Euro bis 2024 ausgeglichen werden. Medienpolitik ist weitgehend Ländersache. Die Bundesländer legen in Staatsverträgen Struktur und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fest. Dabei geht es unter anderem darum, welche Programme es geben soll. Hingegen sind journalistische Inhalte kein Thema der Verträge, denn die Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich geschützt.

(msb/dpa)