Ein Supermarkt wie ein großer Automat: Am Bahnhof Renningen testen die Bahn und Edeka einen Mini-Einkaufsmarkt ohne Personal.

Berlin. In Süddeutschland testet die Bahn zusammen mit Edeka einen Minimarkt ganz ohne Personal. Wird das Konzept bundesweit Fuß fassen können?

In Corona-Zeiten ist der „Selbst-Check-out“ in Supermärkten und Drogerien besonders gefragt. Doch selbst hier wacht Kassenpersonal über das Geschehen am Ausgang – und betreut die Kunden, die mit dem Scanner nicht zurechtkommen.