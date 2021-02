Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen beschlossen, um Deutschland aus der wirtschaftlichen Krise herauszubringen. Welche der Maßnahmen sich an Verbraucher richten, erläutert das Video.

Konjunkturpaket: So profitieren Verbraucher

Ob Staatshilfen, Kredite, Mehrwertsteuersenkung oder Kinderbonus – der Bund hat viele Hebel und Milliarden Euro bewegt, um Bürger und Unternehmen finanziell in der Corona-Krise abzufedern. Dabei hat sich der Kinderbonus offenbar als deutlich effektiveres Instrument zur Ankurbelung des privaten Konsums bewährt als die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer.

Dies hat eine Studie des arbeitnehmernahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung ergeben. Die Konsumwirkung des Kinderbonus je Euro falle rund doppelt so hoch aus wie bei der Mehrwertsteuersenkung.

Kinderbonus wird von der Mehrheit ausgegeben

Der Kinderbonus von einmalig 300 Euro je Kind habe damit mehr „Wumms“ für die Konjunktur gebracht als die Steuersenkung, sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien und stützt sich dabei auf eine Befragung von 6100 Erwachsenen. Von dem ausgezahlten Kinderbonus wurden „knapp zwei Drittel für zusätzlichen Konsum genutzt, gut die Hälfte war sogar schon kurz nach der Auszahlung ausgegeben“.

Zudem wirke der Kinderbonus der Ungleichheit der Einkommen entgegen, die 2020 zugenommen haben dürfte. Dagegen wurde die Mehrwertsteuersenkung hauptsächlich von Haushalten mit höheren Einkommen genutzt, um Anschaffungen zu niedrigeren Preisen vorzuziehen.

Kinderbonus kostet nur rund ein Fünftel der Steuersenkung

Allerdings macht der Kinderbonus im Vergleich in dem Konjunkturpaket nur einen verhältnismäßig kleinen Teil aus. So beziffert die Bundesregierung die Kosten für den Kinderbonus auf insgesamt 4,3 Milliarden Euro. Die Mehrwertsteuersenkung kostete mit rund 20 Milliarden Euro fast das Fünffache.

Dennoch floss von der Mehrwertsteuersenkung nach Berechnungen des Münchner ifo-Instituts nur rund ein Drittel – etwa 6,3 Milliarden Euro – in zusätzliche Konsumausgaben.

Obwohl viele Unternehmen die Mehrwertsteuersenkungen an ihre Kunden weitergereicht haben, schaffte dies für die Mehrheit der Deutschen nur bedingt einen Anreiz für zusätzliche Anschaffungen. 79 Prozent sagten in der Befragung im November, dass die Steuersenkung keine Auswirkungen auf ihr Konsumverhalten gehabt habe. Lediglich 16 Prozent berichteten, sie hätten geplante Anschaffungen vorgezogen. Nur 4,5 Prozent sagten, dass sie zusätzlich etwas angeschafft hätten.

Studie-Chef: Direktzahlungen wie Kinderbonus wirken besser

Beim Kinderbonus gaben unterdessen 37 Prozent der Befragten mit Kindern an, den Bonus schon im November komplett ausgegeben zu haben. Bei weiteren 27 Prozent war die Einmalzahlung bis dahin teilweise in den Konsum geflossen. Im Durchschnitt aller Haushalte mit Kinderbonus waren 51 Prozent der Mittel ausgegeben worden.

„Die Bundesregierung hat im Frühsommer 2020 absolut richtig entschieden, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Konsumnachfrage in der akuten Krise zu beleben und damit den Absturz der deutschen Wirtschaft abzufangen“, so Dullien. Der IMK-Direktor empfiehlt jedoch, bei künftigen Konjunkturprogrammen aus „Effizienz- und Verteilungsgründen einen größeren Anteil der eingesetzten Mittel für Direktzahlungen zu verwenden und auf vorübergehende Mehrwertsteuersenkungen zu verzichten“.

