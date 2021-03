Der Deutsche Aktienindex Dax stellte am Donnerstag zum vierten Mal in Folge ein Rekordhoch auf.

Berlin. Der Dax hat den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erzielt. Droht eine Börsenblase? Es gibt Warnsignale. Was Anleger wissen sollten.

Die Euphorie auf dem Börsenparkett scheint grenzenlos. Der Deutsche Aktienindex (Dax) klettert in dieser Woche von Rekord zu Rekord. Erstmals in seiner Geschichte sprang der Leitindex am Montag über die Marke von 14.200 Punkten. Im Höhenrausch fiel keine Stunde später auch die Marke von 14.300 Punkten, am Dienstag ging es weiter über 14.400 Punkte, tags darauf über 14.500 Punkte.