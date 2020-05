Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regierung einigt sich offenbar auf Lufthansa-Rettung

Nach wochenlangen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung offenbar darauf geeinigt, wie der Staat bei der von der Corona-Krise geschwächten Lufthansa einsteigen soll. Demnach will sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Lufthansa beteiligen und zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Geplant ist ein Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro. Das berichtet der „Spiegel“ am Mittwoch.

Die Entscheidung soll auf höchster Regierungsebene um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gefallen sein. Laut dem Magazin ist ein Vertreter der Bundesregierung auf dem Weg zur Lufthansa-Zentral in Frankfurt, um das Ergebnis der Verhandlungen dort vorzustellen.

Lufthansa: Streit um Rettung offenbar beigelegt

Um den Einstieg bei der Airline hatte es innerhalb der Regierung zuletzt Streit gegeben. Die SPD hatte gefordert, die Staatshilfen für die Lufthansa an Auflagen zu knüpfen – Union und Lufthansa wollten das verhindern. Laut dem „Spiegel“ schlägt die Bundesregierung nun vor, zwei Aufsichtsräte der Lufthansa mit Vertretern der Bundesregierung zu besetzen.

In der Corona-Krise ist der Flugbetrieb der Lufthansa ebenso wie bei anderen Airlines fast vollständig eingebrochen und der Konzern in finanzielle Schieflage geraten. Allein im ersten Quartal summierte sich der operative Verlust auf mehr als eine Milliarde Euro, für das zweite Quartal rechnet die Lufthansa noch mit einem erheblich höheren Verlust.

Im April beförderte die Airline laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr nur noch rund 3000 statt der üblichen 350.000 Passagiere täglich, etwa 700 von 760 Flugzeugen stehen derzeit am Boden. Rund 60 Prozent der Lufthansa-Beschäftigten sind in Kurzarbeit.

(dpa/phb)

