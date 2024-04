Astrologe Volker Reinermann über die Sterne im Mai 2024

Dank der Verbindung von Pluto und Mars ist uns bis zum 4. Mai kaum eine Anstrengung zu groß, sei es beim Sport oder bei der Gartenarbeit. Vom 6. bis 9. lassen sich mit Saturn und Sonne bereits die ersten Resultate unserer Bemühungen erkennen. Auf diese Weise stellt sich ein Gefühl der Stabilität ein, das der Neumond am 8. im Stier aufgreift, in dem er unseren Selbstwert merklich aufbessert.

Vom 11. bis 14. Mai warnt Uranus zunächst vor unüberlegten Handlungen. Wenn wir mit dieser Veränderungsenergie jedoch ganz bewusst unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen korrigieren, können wir mit Saturn und Venus um den 14. unser Miteinander dauerhaft stabil aufstellen.

Um den 18. Mai stellen sich mit Uranus und Venus dann gänzlich unerwartet die großen und ehrlichen Gefühle ein, die einen echten Neuanfang im Miteinander ermöglichen. Zudem lassen sich viele neue Kontakte knüpfen, die manchen von uns regelrecht aufblühen lassen. Wie schön, dass Jupiter um den 19. glückliche Fügungen in praktisch allen Lebensbereichen begünstigt, während Neptun unsere Absichten und Gedanken veredelt.

Überhaupt sorgen Jupiter und Neptun vom 19. bis 28. Mai für eine grundlegend friedliche Stimmung, in der man sich von seiner allerbesten Seite präsentieren kann. Dabei dürfen wir uns speziell um den 23. dank Neptun, Jupiter und Venus auf Stunden voller Harmonie und Glücksgefühle freuen, zumal der Vollmond am 23. im Schützen in Verbindung mit Pluto diese berührende Lebensfreude emotional massiv auflädt, sodass um den 25. mit Venus und Pluto auch die Leidenschaft nicht zu kurz kommt.

Um den 25. Mai können wir dank Saturn und Merkur aber auch wieder einen klaren Gedanken fassen, sodass sich ab 29. mit Jupiter und Pluto sowie speziell um den 31. mit Venus eine tiefe Zufriedenheit einstellt – auch wenn uns Uranus und Merkur um den 30. zu kleinen Verrücktheiten animieren wollen.

Volker Reinermann ist Astrologe. Sie erreichen ihn unter Tel. 0421 / 68535477.