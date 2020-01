Corona-Virus: Zwei Verdachtsfälle in Thüringen aufgetreten

Im Erfurter Helios-Klinikum sind seit Mittwochabend zwei Personen isoliert, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben könnten. Ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen dieser Zeitung.

Beide seien von einer China-Reise zurückgekehrt und hätten leichte Infektionssymptome gezeigt. Einer der Betroffenen habe sich in den vergangenen 14 Tagen in Shanghai aufgehalten. Das und der Aufenthalt in einem Risikogebiet oder der nachgewiesene Kontakt zu einer erkrankten Person gelten als Kriterien für einen „begründeten Verdachtsfall“. Der liegt hier aber nicht vor, heißt es aus dem Ministerium, wo von einem „Anfangsverdacht“ gesprochen wird. Es handele sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, heißt es aus dem Haus von Ministerin Heike Werner.

Molekularbiologische Untersuchung in Charité veranlasst

Am Nachmittag wird die Linke-Politikerin über den ansteckenden Virus auch im Thüringer Landtag sprechen und dort eine mündliche Anfrage aus dem Parlament zu dem Thema beantworten.

Eine molekularbiologische Untersuchung in der Berliner Charité sei veranlasst worden, sagte eine Sprecherin des Erfurter Helios-Klinikums. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach Einschätzung von Experten verläuft die Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, zum Teil sogar ohne jegliche Symptome wie trockenem Husten, Fieber und Atemnot.

Das könnte Sie auch interessieren: