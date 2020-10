Kinodebüt im „Schlaf“: Idylle im Tal, Familien am Abgrund

Weimar. Der Heimathorrorfilm von Regisseur Michael Venus aus Thüringen startet an diesem Donnerstag unter anderem auch in Weimar, Jena und Gera.

Da steht kein Pferd auf dem Flur, aber eine Wildsau im Hotelzimmer. Marlene starrt sie angstvoll an, dann wird sie buchstäblich starr vor Schreck. Ein Stupor lähmt sie und fesselt sie ans Krankenbett (indes sich der Hotelier nächtens von der Gattin im Bett fixieren lässt).

Was ihr in die Glieder fuhr, war nicht der Schreck der Sekunde, sondern der Schrecken ihrer ganzen Existenz. Den schleppt sie so zuverlässig mit in den Schlaf wie ein hölzernes Wildschweinchen durchs Leben. Jeder Traum lässt ihr Trauma zur übersteigerten Realität werden; daraus gibt’s wohl kein Erwachen.

Was wahr ist, was eingebildet, verschleiert dieser Film mit schlafwandlerischer Unsicherheit. Allein mit Verstand ist ihm nicht beizukommen. Wenn aber überhaupt, beherrschen seine Figuren Dämonen der Vergangenheit nur im Schlaf.

Regisseur Venus stammt aus Jena und studierte in Weimar

„Schlaf“, das Spielfilmdebüt von Michael Venus, auf das der aus Jena stammende und inzwischen 43-jährige Regisseur mit Co-Autor Thomas Friedrich lange hinarbeitete, kommt heute als „Heimathorrorfilm“ in dreißig deutsche Kinos, darunter drei thüringische. Das könnte bedeuten, den Heimatfilm dort zu verorten, wohin er immer schon gehörte. Es bedeutet hier aber, den Horror im romantischen Bild deutscher Waldheimat aufzusuchen.

Der Filmemacher Michael Venus. Foto: Thomas Niedermueller / Getty Images for ZFF

Venus arbeitet dabei sehr sparsam, aber sehr präzise mit Elementen des Schreckens, die das Genre für den Zuschauer bereithält. Weitaus intensiver widmet er sich dem stillen Schrecken seiner Figuren, deren stumme Schreie mehr aus Augen als aus Mündern hörbar werden. Anders als Marlene vermeidet er es dabei aber zu hyperventilieren.

Im Kern oder jedenfalls auf der zentralen Erzählebene ist dies auch gar kein Horrorfilm, sondern ein Psychothriller. Mona (Gro Swantje Kohlhof), die geradezu mütterliche Tochter Marlenes (Sandra Hüller) stellt im Hotel und im Dorf Nachforschungen zum Trauma ihrer Mutter an, das sie hier erstarren ließ. Und sie stellt sich ihm schließlich stellvertretend, da es bereits ihr eigenes zu werden droht. Die Ebenen des Horrors und des Mysteriösen treten dabei hinzu.

Ohnehin hatte sich Venus binnen zwei Jahren, in denen er mit seiner Firma Junafilm um die Finanzierung kämpfte, allmählich abgewöhnt, Vorträge über die kulturelle Relevanz von deutschen Horrorfilmen zu halten, deren Tradition die Nazis nach Fritz Langs „Das Testament des Dr. Mabuse“ (1933) jäh abbrachen. Filmförderer und Sendeanstalten befürchteten wohl einen Splatterfilm oder so etwas.

Also sprach man irgendwann lieber von einem Mutter-Tochter-Drama: „was es ja im Kern auch ist“, so Michael Venus bei einer Vorpremiere im Weimarer Lichthaus, das er sein Wohnzimmer nennt. Venus hatte in Weimar Visuelle Kommunikation studiert, bevor er ein Filmstudium in Hamburg dranhängte.

Starke Frauenfiguren in einervölkischen Männergesellschaft

Letztlich ist „Schlaf“ ein vielschichtiges (und motivisch etwas überladenes) Familiendrama eines Dorfes, idyllisch im Tal gelegen und voller Abgründe; ein Luftkurort irgendwo im deutschen Nirgendwo, in dem einem der Atem schwer geht.

Die Geschichte reicht zurück zu polnischen Zwangsarbeitern einer NS-Sprengstofffabrik und führt zur Blut-und-Boden-Rede des völkischen Hoteliers (August Schmölzer), der im „Kampf gegen den Schuldkult“ explodiert. Er will sich der deutschen Geschichte nicht schämen, hätte zu Scham über die eigene Geschichte aber viel Grund.

Er ist Prinzipal einer Männergesellschaft, mit Leichen im Keller und auf dem Dachboden. Venus schickt dagegen eine Reihe nicht immer starker, aber stark gespielter Frauen ins Feld – und eine Bache.

Gro Swantje Kohlhof, Protagonistin auch im Thüringer Zombiefilm „Endzeit“, tastet sich als Mona mit Vorsicht und Erschöpfung, Trauer und Ekel vorwärts. Sandra Hüller lässt Marlene unter der Körperstarre zappeln, sich winden, brodeln. Ein großer Gewinn ist das kühle, allen Schmerz zu Boden drückende Spiel der Marion Kracht als geschundene Hoteliersgattin Lore.

Agata Buzeks untote Trude, die allen in die Träume kriecht und als Rächerin wie Retterin im Kopf umher spukt, erscheint wie die bedrohlich ruhende Mitte und in ihrer Mitte ruhende Kraft. Dagegen steht der breite, aber engstirnige, ungeschlachte Januskopf des Schlachters, Jägers, Hoteliers Otto.

Sie alle lösen uns Rätsel und geben uns neue auf. Dabei verliert der mitunter etwas längliche Hundertminüter auch schonmal seinen Rhythmus, findet ihn aber wieder. Der unaufdringliche, fein gesponnene Klangteppich der Filmmusiker Johannes Lehniger (aus Gotha stammend) und Sebastian Damerius hilft da immer wieder ungemein.

Zudem ist dieser Film ein im Wortsinn glänzendes Lichtspiel mit Zeit- und Realitätsebenen, die Marius von Felberts Kamera sehenswert eingefangen hat. – „Schlaf“ raubt uns nicht den Schlaf, vielmehr ist er ein Geschenk.

Ab heute im Lichthaus Weimar, Kino im Schillerhof, Jena, und im Metropol Gera.