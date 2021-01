Virtuelles Museum würdigt jüdisches Leben in Thüringen

Erfurt. Das Projekt „Shared History“ präsentiert die Alte Synagoge in Erfurt und den Fahrzeugbauer Simson in Suhl.

Jüdisches Leben in Deutschland hat eine lange Geschichte. Im Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, wonach Juden in Köln städtische Ämter bekleiden durften. Eine Handschrift des Dokuments im Vatikan belegt die wichtige Rolle jüdischer Gemeinden seit der Spätantike. Um den besonderen Jahrestag kümmert sich inzwischen eine Initiative unter Leitung des Synagogenvereins Köln.

Unter dem Namen „#2021JLID – 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ werden bundesweit Hunderte Veranstaltungen organisiert und koordiniert. Heute und damit einen Tag vor dem Gedenktag an die Opfer des Holocaust startet dazu im Paul-Löbe-Haus des Bundestages in Berlin die Ausstellung „Shared History“ (Geteilte Geschichte) des Leo-Baeck-Institutes.

Die physisch gezeigten Objekte begleiten ein ganzjähriges Internet-Projekt des jüdischen Forschungs- und Dokumentationszentrums mit Sitz in Jerusalem, London und New York. In einem virtuellen Museum werden dazu bis Ende des Jahres wöchentlich insgesamt fast 60 ausgewählte Orte und Exponate eingehend vorgestellt und eingeordnet.

Auch Thüringen ist vertreten. Mit dem Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ ist der zeitliche Rahmen hierzulande zwar etwas kleiner gesteckt. Dafür stellt man aber mit der alten Synagoge in der Landeshauptstadt einen der ältesten und tatsächlich am besten erhaltenen Orte jüdischen Lebens in Deutschland überhaupt, sagt Maria Stürzebecher, Beauftragte für das Unesco-Welterbe im Land.

Sie war es auch, die die Synagoge für das Shared History-Projekt vorgeschlagen und die Präsentation erarbeitet hat. Schon Ende dieser Woche kann ihr Porträt zusammen mit eigens angefertigten 3-D-Aufnahmen der Synagoge im Internet-Museum abgerufen werden. Gewidmet hat Stürzebecher ihre Würdigung der 2019 verstorbenen Erfurter Synagogen-Retterin Rosita Peterseim.

Im November fällt der Fokus noch einmal auf Thüringen. Wochenthema sind dann die jüdischen Gründer der Südthüringer Fahrzeugbauer von Simson Suhl sowie die Schwalbe als wahrscheinlich kultigste Hinterlassenschaft aus DDR-Zeiten. Neben dem Beitrag zur jüdischen Wirtschaftsgeschichte spannt die Präsentation den Bogen bis in die jüngere Gegenwart. Versuche der jüdischen Erben, das Unternehmen nach der Wende von der Treuhand zurückzukaufen, waren seinerzeit gescheitert. „Es ist eine Shared History, eine gemeinsam geteilte Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Geschichte von Jüdinnen und Juden war und ist seit Jahrhunderten tief verwoben mit der Geschichte der Menschen in den jeweiligen Regionen und Ländern“, sagte Instituts-Präsident David Marwell.

Mehr finden Sie im Internet unter www.sharedhistoryproject.org.