Halloween und Corona: 2020 lieber keine Süßigkeiten sammeln

Bald ist Halloween: Am Samstag, 31. Oktober, schwappt die amerikanische Tradition wieder über den großen Teich nach Deutschland. Doch während der Corona-Pandemie müssen die Feierlichkeiten in diesem Jahr anders ausfallen. So sind Schminken und Verkleiden natürlich weiterhin möglich – nur bei einer beliebten Aktivität sollte man die Zeichen der Zeit beachten. Von Tür zu Tür gehen, um Süßigkeiten zu sammeln, ist jedes Jahr der Höhepunkt der Halloween-Feiern – auch in Deutschland. Wenn Darth Vader, Prinzessinnen und Piraten klingeln, gibt es für sie Süßes oder Saures von den Hausbewohnern. Doch gerade auf diese liebgewonnene Tradition sollte in diesem Jahr im Hinblick auf den Infektionsschutz verzichtet werden.

„Streng genommen umfassen die aktuell gültigen Corona-Regeln des Landes nicht das Halloween-typische Süßigkeitssammeln von Haustür zu Haustür. In diesem Jahr kann aus diesem Spaß jedoch schnell ernst werden. Ein Infektionsrisiko ist jedenfalls nicht auszuschließen. Aus Sicht des Infektionsschutzes ist es daher ratsam, in diesem Jahr darauf zu verzichten“, teilt Göttingens Stadtsprecher Dominik Kimyon mit. Wer darauf nicht verzichten möchte, sollte aber die geltenden Corona-Verordnungen beachten. So sollten die Abstandsregeln eingehalten und enge Treppenhäuser gemieden werden, besonders, wenn man in der Gruppe unterwegs ist.

Am besten im kleinen Kreis

In Niedersachsen solle laut Bundesregierung die Teilnehmerzahl von Feiern in Hotspots bei einer Inzidenz höher als 35 auf 25 Teilnehmer in öffentlichen, auf 15 in privaten Räumen begrenzt werden. Dieser Fall ist am 26. Oktober bereits eingetreten. Steigt die Inzidenz auf mehr als 50 Ansteckungen pro 100.000 Bewohner in einer Woche sollen bei Feiern sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch zehn Teilnehmer erlaubt sein, wobei die Gäste im privaten Raum nur aus zwei Haushalten kommen dürfen. Ausnahmen seien möglich, wenn mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept abgestimmt werde. Wer Halloween feiern möchte, sollte dies am besten im Kreis der eigenen Familie und Zuhause tun. Dies empfehlen nicht nur die Virologen in Deutschland, auch das Center for Disease Control (CDC) in den USA teilt diese Meinung. Sie hat extra einen Leitfaden für Halloween-Feiern entwickelt.

Kürbisse schnitzen

Wie die Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums mitteilt, müsse Halloween aber trotzdem nicht ins Wasser fallen. Es gäbe nämlich immer noch eine Vielzahl an Aktivitäten, bei denen das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus gering sei. Demnach sei das Schnitzen von Kürbissen mit der eigenen Familie oder, bei sicherer Entfernung, mit Freunden und Nachbarn ungefährlich. Ebenso unbedenklich sei das Dekorieren des eigenen Zuhause sowie ein Halloween-Filmabend mit der Familie.

Als Alternative zum Ziehen von Tür zu Tür empfiehlt die Behörde Halloween-Schnitzeljagden beziehungsweise das Suchen nach Süßigkeiten im Umkreis des eigenen Haushaltes.

Und: Die kleinen Zuckerbomben sind zumindest in Anbetracht der Gefahr, sich über Süßigkeiten mit dem Coronavirus zu infizieren, kein Faktor.

Nach Angaben des Bundesamts für Risikobewertung ist die Infektionsgefahr dabei gering: „Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen, wodurch nachfolgend Infektionen beim Menschen aufgetreten wären, gibt es derzeit keine belastbaren Belege. Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden.“

