⚠️ Vor Protestbeginn in Gewahrsam genommen



In Regensburg gab es heute erstmals eine präventive Gewahrsamnahme vor Protestbeginn.



Simon Lachner wurde von der Polizei aus dem Haus geschleift, um an einem Protest in der Stadt später am Tag nicht teilnehmen zu können.



1/2 pic.twitter.com/Xbz6Pm6s87