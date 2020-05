Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Kommunen fordern 900-Millionen-Rettungsschirm

„Wir befinden uns in der kritischsten Lage seit der Wiedervereinigung. Ohne massive Unterstützung des Landes werden wir die Krise nicht als handlungsfähige Gemeinwesen überleben“, so Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Am Mittwoch hatten sich die Stadtoberhäupter wegen der prekären Situation in einem Schreiben an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gewandt. „Bitte tun Sie ihr Möglichstes, damit die Thüringer Kommunen keine über Jahrzehnte bleibenden Schäden davontragen“, appellieren sie darin an den Regierungschef.