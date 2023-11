Volle Pulle in Mühlhausen: Die riskante Strategie der CDU

Mühlhausen. Die Thüringer CDU bereitet ihre Rückkehr an die Macht vor – und nominiert Mario Voigt als Spitzenkandidaten. Wie sich Mike Mohring dazu verhielt:

Die CDU gibt auch optisch alles. Die Bühne erstrahlt am Samstag im neu erfundenen Partei-Blau, auch wenn es eher wie ausgewaschenes Türkis wirkt.

Das Karree der 140 Delegierten ist mit Plakaten gesäumt. Auf ihnen steht: „Wir sind die Heimat für die Fleißigen.“ Oder: „Wir lieben das grüne Herz Deutschlands.“ Oder „Wir machen das Leben wieder einfacher.“ Wir, das sind natürlich die Menschen von der CDU.

Das Rednerpult in der Halle eines Mühlhäuser Hotels ist ein paar Meter vor der Bühne aufgestellt, zwischen den vorderen Reihen der Delegierten, die quer zum restlichen Publikum sitzen. Das amerikanisch anmutende Arrangement ist wohl dem Vorsitzenden der Landespartei geschuldet. Mario Voigt ist ein bekennender US-Wahlkampf-Nerd.

Sein auf unzähligen Reisen erworbenes Wissen vermittelte er über Jahre als Berater seiner Partei, privaten Kunden und 2019 der Europäischen Volkspartei – was ihm im Herbst 2022 ein Korruptionsverfahren einbrachte. Ein gutes Jahr währten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt, erst vor einer Woche kam der Einstellungsbeschluss.

Voigt thematisiert dies gleich zu Beginn seiner Rede. Er sei dankbar dafür, wie sehr ihn die Partei in dieser für ihn schweren Zeit unterstützte, sagt er. Das habe ihm und seiner Familie „Kraft und Halt“ gegeben.

Attacken gegen die Landesregierung

Die Mehrheit der Delegierten wirkt ebenso dankbar. Schließlich geht es darum, im Frühjahr bei den Abstimmungen über Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister, Kreistage, Stadträte und Gemeinderäte sowie bei der Europawahl zu bestehen – und dann am 1. September bei der Landtagswahl. Und die CDU hat aktuell in Thüringen keinen außer Voigt, der sie führen kann.

Also wird die Rede des Parteichefs, der auch die Landtagsfraktion führt, immer wieder von Applaus unterbrochen. Voigt zeichnet das Bild eines Landes, das von der Linke-geführten Landesregierung heruntergewirtschaftet worden sei und jetzt von der CDU saniert werden müsse. Beispiel Schulausfall: „Wir geben eine Garantie für Lesen, Rechnen, Schreiben!“

Ansonsten agitiert Voigt gegen das Gendern („Der Thüringer redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist“) und angebliche Essensvorschriften „von irgendwelchen ausgehungerten Grünen-Funktionären“. Dass Voigt einst ein überzeugter Anhänger Angela Merkels war, ist ihm kaum mehr anzuhören. Nun ist er ein ebenso überzeugt wirkender Vertreter des anti-grünen Kulturkampfkurses von Friedrich Merz. Allein so, heißt es intern, könne die Union die AfD-Wähler auf dem Land zurückholen.

Mehrheiten mit der AfD

Das ist auch ein Grund dafür, warum die CDU im Landtag zunehmend auf Mehrheiten aus der Opposition setzt, selbst wenn diese nur mit der AfD möglich sind. Im September hatte eine schwarz-blau-gelbe Allianz gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition die Grunderwerbsteuer gesenkt.

Voigt verteidigt diese Entscheidung in Mühlhausen offensiv. „Wir machen weiterhin das, was richtig für Thüringen ist!“, ruft er. „Wir lassen uns weder von einem linken Ministerpräsidenten noch von der AfD vorschreiben, was wir in den Landtag einbringen!“

Das Risiko, dass er damit die AfD sogar stärken könnte, schätzt der Landeschef geringer ein als die Chance, sich gegen Rot-Rot-Grün zu profilieren. Die Bundespartei unterstützt diese Strategie.

Generalsekretär Carsten Linnemann hat eigens die Anreise auf sich genommen, um Voigt zu belobigen („Er gehört zum intellektuellen Überbau der Union Deutschlands“) und die Neuinterpretation der einst von Merz verbal errichteten „Brandmauer“ zu bestätigen: „Das Entscheidende ist, das wir CDU pur sind, und dass wir aufhören, nach links oder rechts zu schauen.“

Auch Mike Mohring klatscht

Gleichwohl grenzt sich Voigt von der AfD ab. „Diese Leute wollen nur, dass es Deutschland schlecht geht!“, ruft er. „Deshalb dürfen sie auch keine Verantwortung in diesem Freistaat bekommen.“

Obwohl der Landeschef in Mühlhausen wieder seine rhetorischen Grenzen aufzeigt, währt der Schlussbeifall der Delegierten demonstrativ lang. Der Mann ist nun mal ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl, was auch per einmütiger Abstimmung bestätigt wird – per Kartenzeichen und nicht, wie tags zuvor mitgeteilt, per Applaus. 100 Prozent sind es so oder so.

Auch Amtsvorgänger Mike Mohring stimmt für Voigt, und er erhebt sich wie alle anderen zum Klatschen. Er hat sich offenkundig dazu entschieden, derzeit nicht auffallen zu wollen.

Der Landtagsabgeordnete steht vor der Anhörung durch eine Kommission, die herausfinden soll, wie und weshalb genau die Apoldaer Kreispartei seine Privatparty bezahlte. Mohring hat sich für unschuldig erklärt und die Kosten beglichen. Doch ausgestanden ist die Sache damit nicht.

Aber das wird nicht in Mühlhausen öffentlich beredet. Kein Störgeräusch soll die Botschaft vom nahenden Wahlsieg stören. „Das sind die letzten Weihnachten, die wir in Opposition feiern!“, ruft Voigt. Und Linnemann verspricht, dass die Bundespartei dabei helfen werde – und zwar „volle Pulle“.