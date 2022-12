Pößneck: Kolpingsfamilie setzt Osteuropahilfe fort

Pößneck. Unmittelbar in Pößneck seien in diesem Jahr ohne große Werbung etwas mehr als vierzig Pakete zusammengekommen. 680 Euro konnten gesammelt werden.

Die Thüringer Kolpingsfamilien haben im November bei ihrer jährlichen Rumänien-Weihnachtshilfe von großzügigen Spendern mehr als 1.400 Weihnachtspäckchen in Empfang nehmen können. Ein Teil davon ist bereits in der westrumänischen Großstadt Timisoara (deutsch: Temeswar) verteilt worden, ein anderer Teil wurde in die ostrumänische Kleinstadt Oituz gebracht. Ein weiterer Teil der thüringischen Weihnachtspäckchen sowie extra angeschaffte oder eingeworbene Hilfsgüter wie medizinisches Material, mobile Ladegeräte und Notstromaggregate wurden von rumänischen Partnern der hiesigen Kolpingsfamilien nach Czernowitz in der Westukraine gebracht.

Notstromaggregate gefragt

Im Orlatal seien dieses Mal ohne große Werbung etwas mehr als vierzig Pakete und 680 Euro zusammengekommen, teilte Andreas Blümel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Pößneck, in einer Spendensammlungsbilanz mit. Ein privater Spender habe die Aktion mit 300 Euro gezielt für die Anschaffung eines Notstromaggregats unterstützt. „Zu danken haben wir für den besonderen Einsatz den Kindern und Lehrern der Grundschule Am Rosenhügel und der Regelschule Prof. Franz Huth“, so Blümel. Zudem hätten ukrainische Flüchtlingsfrauen zusätzlich zur Hilfe für Angehörige auch Sendungen für andere Familien fertiggemacht. In Rumänien sei eine gerechte Verteilung der Pakete und eine sinnvolle Verwendung der Spendengelder durch die Kolping-Strukturen und Partnerverbände wie die Caritas sichergestellt.

Die Kolpingsfamilie Pößneck sucht für die nächste Hilfsfahrt funktionstüchtige gebrauchte Notstromaggregate. Wer welche abgeben mag, sollte sich bei Andreas Blümel, Telefon 0 15 20/5 32 47 99, melden.