Königsee. In der Schach-Landesklasse Ost stand das Kreisderby zwischen Thuringia Königsee und dem MTV Saalfeld auf dem Plan. Wie auch schon in den letzten Jahren erwartete man eine spannende Partie, bei der die Gastgeber mit einem Erfolg vom vorletzten Tabellenplatz wegkommen wollten. Der Verlauf des Spiels brachte dann aber auch einige Kuriositäten an den Tag.

Nach einer Stunde führte Thuringia bereits mit 2:0. Weil jedoch fünf Partien mit einer „friedlichen Trennung“, Remis, endete und Saalfeld nur am dritten Brett einen Sieg durch Thomas Seidel feiern konnte, war das Match nach nur 2:40 Stunden mit 4,5:3,5 für das Heimteam beendet. Thuringia liegt nun mit 3:3 Punkten in der Tabelle vor Saalfeld (2:4).

Ein Riesenlob spendete der Königseer Mannschaftsleiter Bernd Steiger den Ersatzspielern. Alexander Elsässer, sonst in der Kreisliga aktiv, hatte seinen Gegenüber Werner Pods bereits nach 40 Spielminuten besiegt sowie Nachwuchstalent Moritz Margraf erreichte bei seinem ersten Einsatz in der Landesklasse-Mannschaft ein Remis gegen Rene Möbius. Weitere Unentschieden erreichten Timo Greiner, Lutz Deuter, Bernd Steiger sowie Willi Häußler, die gegen Markus Kania, Ronald Wagner, Dietmar Böhl und Max Möbius gelangen.