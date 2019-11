Für Nachwuchs ist gesorgt. Lennard wird im März drei, das richtige Alter, um auf Inlinern zu stehen. Und falls sein Sohn Gefallen am Speedskating findet, könnte er eines Tages sogar auf den familieneigenen Rollen stehen. Das zumindest ist der Plan.

Tobias Hecht hat in Jena den Studiengang Mechatronik abgeschlossen und ein EXIST-Gründerstipendium erhalten. Gemeinsam mit Alexander Härtl aus Zirndorf hat der Geraer eine neue Rolle entwickelt. Schick anzusehen, mit neuer Geometrie. Er zeigt ein Foto auf dem Display seines Handys. Mehr will er noch nicht verraten, auch wenn man in der Szene längst Bescheid weiß.

Den Praxistest haben die Rollen schon bestanden. Tobias Hecht wurde mit dem neuen Material Thüringer Meister. Jetzt soll produziert werden. Mit Nils Fischer, auch ein international erfolgreicher Geraer Speedskater, hat sich das thüringisch-fränkische Tüftlerduo einen dritten Mann ins Boot geholt. Mit ihm planen Hecht/Härtl die Produktion in Gera aufzunehmen, als Manufaktur – mit der Hoffnung, dass das Geschäft ins Rollen kommt. Trotz des enormen Zeitaufwandes, das eigene Start-up zum Laufen zu bringen, vom Speedskating will Tobias Hecht noch nicht lassen, zu hoffnungsvoll lief das vergangene Jahr.

Trotz holpriger Vorbereitung, der Sohnemann brachte wohl manch Erkältung aus dem Kindergarten mit heim, kam er noch gut in Tritt, qualifizierte sich für die World Roller Games in Barcelona und beendete den Marathon von über 400 gestarteten Skatern auf Platz 24 mit 1,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Ein Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn, genau wie der Start bei der Universiade 2017 in Taipei. „Ein unvergessliches Erlebnis. Die Wettkämpfe top organisiert, die vielen Kontakte, die man mit Sportlern aus aller Welt im olympischen Dorf knüpfen konnte – einfach klasse.“

Seine Sportart in ein anderes Licht, stellte er 2015 bei der Apres Tour Gera. In einem ungleichen Duell sprintete er auf der De Smit-Straße gegen Bahnrad-Ass Robert Förstemann. Nur knapp musste er sich dem Geraer Radsprinter geschlagen geben. „Vor so vielen Leuten skate ich sonst nicht. Die Stimmung war toll. Das war eine gute Idee.“

Das Sportlerleben hat Tobias Hecht geprägt. „Es ist immer etwas los, man kommt rum, sieht die Welt und muss dennoch strukturiert an seine Aufgaben gehen.“ Und weil ihm Speedskating noch immer viel Spaß macht, denkt er noch nicht ans Aufhören. Über die Jahre hat sich der Freund von Sabine Berg, die nach der Babypause in diesem Jahr überraschend noch einmal WM-Dritte wurde, auf die langen Strecken verlegt.

Bei den Junioren-Europameisterschaften holte er 2007 und 2008 Silber und Bronze in der Staffelentscheidung. „Man wird mit dem Alter nicht schneller“, sagt er mit einem Schmunzeln. Ob es 2020 noch einmal mit einem WM-Start klappt, hofft er. Die Titelkämpfe finden in Kolumbien statt, der deutsche Verband wird nur wenige Starter entsenden. „Ich versuch‘ es auf jeden Fall“, sagt er und ist trotz Schmuddelwetter mit dem Rad zum Treff gekommen.

Erst im Frühjahr stehen die ersten Wettkämpfe der Saison an. Jetzt heißt es Ausdauer trainieren, auf Rollen, auf dem Rad, auf Skiern, mit Laufschuhen. Immer wieder trainiert er mit Tim Tscharnke, Olympiazweiter im Teamsprint in Vancouver 2010. Der ehemalige Skisportler studiert in Jena – die Kernberge sind das bevorzugte Trainingsrevier der Beiden.

Und auch als Trainer im Verein hilft Tobias Hecht so oft es geht aus, vermittelt den Nachwuchsskater wertvolle Erfahrungen und berät sie beim Speedskating-Material aus dem Verkaufsstand. „Wir bieten nur Sachen an, von denen wir selbst überzeugt sind.“ Tobias Hecht hat viel vor und hofft, dass er bald einem ganz geregelten Arbeitstag nachgehen kann – in seiner eigenen Firma.