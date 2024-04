Jena. Der Chefcoach-Rückkehrer soll mindestens bis 2026 bleiben. Auch in Sachen Finanzen gibt es gute Nachrichten für die Basketballer.

Björn Harmsen und die Basketballer von Medipolis SC Jena – das passt einfach zusammen! Der 41-Jährige, der den aktuellen Zweitligisten schon zweimal ins Oberhaus BBL geführt hat, verlängerte jetzt seinen Vertrag bis Sommer 2026. Das gaben die Verantwortlichen der Basketballer um Geschäftsführer Lars Eberlein sowie Benjamin Engelhardt und Thomas Fleddermann aus der Geschäftsleitung am Dienstagabend zum Sponsorenabend bei der Böttcher AG bekannt. Die zirka 200 Unterstützer des Vereins, die zum Treffen gekommen waren, klatschten begeistert Beifall.

Nachdem die Jenaer in der vergangenen Saison noch geradeso die Klasse in der 2. Basketball-Bundesliga ProA gehalten hatte, war Harmsen im Sommer 2023 als Chefcoach zurückgekehrt und hatte in seiner schon dritten Amtszeit den Verein in dieser Spielzeit wieder zurück in die Spitzengruppe der Liga geführt. Vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde, die für Medipolis SC am Samstag mit dem Heimspiel gegen Bochum (19.30 Uhr) endet, ist die Teilnahme an den Play-offs um den Aufstieg in die BBL schon sicher. Außerdem hat es Harmsen verstanden, seinen Jenaern wieder die verloren gegangene Identifikation mit den Fans und der Stadt zurückzubringen, was sich auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. Die seien laut Eberlein sogar höher als in der Aufstiegssaison 2015/16.

Medipolis SC Jena für Harmsen eine Herzensangelegenheit

Björn Harmsen meinte, Jena sei für ihn eine Herzensangelegenheit. „Das ist mein zuhause.“ Ursprünglich hatte sein Vertrag die Option für beide Seiten auf eine weitere Saison, doch nun haben sich der 41-Jährige und die Club-Verantwortlichen für eine noch längere Laufzeit entschieden. Fleddermann sagte, Harmsen werde „mindestens“ bis 2026 bleiben.

Auch in anderer Hinsicht gab es gute Nachrichten für Medipolis SC Jena, das sowohl für die ProA, als auch für die BBL Lizenzanträge gestellt hat. Nachdem der Club in der vergangenen Saison noch einen Verlust im fünfstelligen Bereich gemacht hat, werden die Thüringer die aktuelle Spielzeit mit einem Gewinn im fünfstelligen Bereich abschließen. Grund sind die hohen Zuschauerzahlen, aber vor allem auch die Unterstützung der Sponsoren. Mit der Böttcher AG konnte zu Saisonbeginn zum Beispiel ein neuer Platin-Sponsor gewonnen werden. Die Zusammenarbeit wird auch 2024/25 fortgesetzt, hieß es am Dienstagabend.

Etat der Basketballer muss im Aufstiegsfall erhöht werden

Insgesamt beläuft sich der Etat der Basketballer auf drei Millionen Euro. Sollte in dieser Saison doch der Aufstieg in die BBL gelingen, müsste der Etat durch Anforderungen der Liga noch auf 3,5 Millionen Euro erhöht werden. Die Verantwortlichen sind sich sicher, diese Forderung mit Hilfe ihrer Sponsoren im Fall der Fälle kurzfristig erfüllen zu können.

Auch für die heimische Sparkassen-Arena wird sich die gute finanzielle Lage des Clubs bezahlt machen. Im Sommer sollen neben weiteren Maßnahmen auf den Tribünen unter anderem im Sitzplatzbereich neue, gepolsterte Sitze eingebaut werden.