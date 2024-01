Biathlet Strelow vor Heimweltcup: „Am Birxstieg bloß nicht übertreiben“

Justus Strelow, der inzwischen in Erfurt wohnt, fiebert dem Heimweltcup in Oberhof entgegen.

Oberhof Biathlet Justus Strelow hat in Thüringen sein privates Glück gefunden, lebt inzwischen in Erfurt. Nun will der aus Sachsen stammende Skijäger beim Heim-Weltcup in Oberhof angreifen.

Gleich beim ersten Saisonweltcup in Östersund eroberte Justus Strelow mit Rang zwei sein bislang bestes Resultat der Karriere. Im Sporttalk mit Sportchef Marco Alles spricht der 27 Jahre alte Skijäger über den bevorstehenden Heim-Weltcup in Oberhof, seinen Traumstart in den Winter, die Wahlheimat Erfurt, Dominator Johannes Thingnies Bö, seinen Hang zur Ordnung – und über privates Glück.

Justus Strelow über seinen sportlichen Traumstart…

Dieser zweite Platz hat mich motiviert. Da es das erste Einzelrennen der Saison war, hat man das Gefühl, dass es gleich der Höhepunkt war, den man nun schwer toppen kann. Jetzt muss ich mich zwingen, die anderen Platzierungen wertzuschätzen. Dass ich in der Gesamtwertung Elfter bin, überrascht mich. Vor der Saison hätte ich das sofort unterschrieben und nicht für möglich gehalten. Jetzt habe ich was zu verlieren und will die Platzierung natürlich halten. Das ist mein Anspruch nun auch in Oberhof.

die gewachsene Leistungsstärke…

Wir hatten von Anfang an in fast allen Rennen sehr gutes Material. Das ist ein sehr großer Teil, der dazu beigetragen hat, dass auch ich deutlich besser geworden bin. Aber das betrifft das gesamte Team. Wir sind als Mannschaft näher an die Weltspitze herangerückt. Hinzu kommt, dass mir im Sommer sehr viel gelungen ist und ich nach dem Höhentraining so gute Werte hatte wie noch nie.

Biathlet Justus Strelow (links), im Gespräch mit Sportchef Marco Alles. Foto: Axel Lukacsek

seinen Zimmerkollegen auf Reisen...

Meistens teile ich mir mit David Zobel das Zimmer. Wir haben beide den gleichen Hang zur Ordnung und achten darauf, dass im Zimmer der Rucksack mit den Klamotten nicht irgendwo in der Ecke liegt. Beim Trockentraining ist er ein Vorbild. Ich liege im Bett und habe ein schlechtes Gewissen – und mache dann auch mit. So motiviert er mich zusätzlich.

Ex-Langläufer Jens Filbrich als neuen Trainer…

Jens Filbrich bringt in der Technik neue Reize und Ideen mit. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Aber er hat einiges angesprochen und versucht, uns anders zu erreichen. Das hat er sehr gut gemacht.

seine traumhafte Schießquote von 95 Prozent liegend und 93 Prozent stehend…

Im Gegensatz zum Laufen habe ich beim Schießen ein Talent und kann das ausspielen. In der vergangenen Saison habe ich liegend ein gutes System gefunden und bin froh, dass ich das über den Sommer halten konnte. Stehend habe ich es gelernt, den Fokus zu wahren und lasse mich nicht mehr dazu hinreißen, zu schnell zu arbeiten. Das gelingt mir deutlich besser als in der vergangenen Saison.

seine Anfänge als Biathlet…

Ich bin in Dippoldiswalde geboren, habe in Schmiedeberg kurz vor der Schuleinführung im Verein begonnen. Als ich acht Jahre alt war, kam das Luftgewehrschießen dazu. Das hat mich gefesselt. Mein Anspruch war es aber nie, Hochleistungssportler zu werden. Das habe ich Stufe für Stufe erreicht.

seine Wahlheimat Erfurt…

Der Freundeskreis kommt inzwischen vollständig aus Thüringen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Erfurt ist eine gemütliche Stadt, in der man komplett alles zu Fuß erreichen kann. Wenn ich aus Oberhof vom Training komme, kann ich hier vom Biathlon abschalten und mich gut erholen. Und entspannt essen gehen kann man auch.

Oberhof als Trainingsstätte…

Die Dichte der Sportstätten ist optimal. Ich kann bei der Bundeswehr schlafen und nutze das, damit ich nicht jeden Tag nach Hause fahren muss. In der Skihalle kann man jeden Tag auf Schnee trainieren. Es sind die besten Trainingsstätten, die man sich vorstellen kann.

die Herausforderung des Heim-Weltcups…

Es ist keine Belastung, trotz vieler Anfragen von Sponsoren und den Medien. Es macht Spaß, vor so vielen Fans in Oberhof zu laufen. Der Schießstand ist nicht einfach, darauf muss man sich einstellen. Und man muss aufpassen, dass man es am Birxstieg nicht übertreibt. Die Runde nach diesem Anstieg ist noch lang. Man kann dort das Rennen nicht unbedingt gewinnen, aber durchaus verlieren, wenn man es übertreibt. Es kommt darauf an, die Atmosphäre aufzusaugen, aber sich im richtigen Augenblick wieder auf sich zu konzentrieren.

das Fluorwachs-Verbot im Skisport…

Das Fluor war wasserabweisend. Man kann sich das vorstellen wie bei der Imprägnierung einer Jacke. Jetzt ist die Verwendung von Fluor verboten. Damit ist sämtliches Knowhow der vergangenen Jahrzehnte nutzlos geworden, und man muss neu anfangen zu experimentieren. Es gibt eine unendliche Anzahl von Stoffen. Da sind Fleißarbeit und Glück gefragt. Jede Nation hat ihre eigenen Methoden. Das momentane Regenwetter in Oberhof wird sicher eine Herausforderung für die Techniker.

die Dominanz von Johannes Thingnes Bö…

Nach seinen 19 Siegen im vergangenen Jahr haben wir ihn in diesem Winter ja schon mal geärgert. In dieser Generation ist er trotzdem der dominierende Biathlet. Es wird schwierig sein, ihn nachhaltig zu bremsen. Er besitzt das Talent beim Laufen und Schießen. Das ist schon beeindruckend. Von ihm können wir alle lernen.

persönliche Unterstützer an der Strecke …

Meine Eltern werden in Oberhof dabei sein, der Fanclub aus Schmiedeberg, Freunde aus der Region und selbstverständlich meine Freundin, die ich in diesem Jahr heiraten werde. Darauf freuen wir uns schon jetzt.

Träume nach der Karriere…

Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Erst konzentriere ich mich auf diese Saison und dann sind die Blicke auf Olympia 2026 in Mailand gerichtet. Danach muss ich schauen, wie es weitergeht und welche Möglichkeiten sich für mich bieten.

Deutsche Aufgebot Frauen

- Selina Grotian (SC Mittenwald)

- Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

- Hanna Kebinger (SC Partenkirchen)

- Franziska Preuß (SC Haag)

- Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

- Vanessa Voigt (SV Rotterode)



Männer

- Benedikt Doll (SZ Breitnau)

- Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

- Roman Rees (SV Schauinsland)

- Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

