Der kuriose Tabellenführer aus Oppurg und Krölpa

Bei der HSG Oppurg/Krölpa gibt der Jüngere den Ton an: Fiete Bauer (weiß) mit Abwehrchef Thomas Bergner.

Oppurg/Krölpa Sie wollen mithalten, nicht aufsteigen - doch aktuell führen die Handballer der HSG Oppurg/Krölpa etwas überraschend die Verbandsliga an.

Auch bei der HSG Oppurg/Krölpa ist man gespannt, ob und wann die Handballsaison weitergeführt werden kann. Für den Moment jedenfalls grüßt die Spielgemeinschaft, die sich 2015 aus den Thüringer Traditionsvereinen TSV 1898 Oppurg und der TSV Germania Krölpa zusammenschloss, etwas überraschend von der Tabellenspitze der Verbandsliga Männer, Staffel 1.

Doch kein Grund für übertriebene Euphorie, weiß Trainer Fiete Bauer. "Diese Saison ist nicht wirklich aussagekräftig. Während wir bereits fünf Spiele absolvieren konnten, haben Jena oder Weimar erst einmal gespielt. Wir wollten in dieser Spielzeit vermehrt den eigenen Nachwuchs in die Männerteams integrieren. Das ist uns bisher ganz gut gelungen", sagt der 26-Jährige, der aufgrund einer Knieverletzung vor drei Jahren die Spieler- gegen die Trainerrolle tauschte.

Zuhause noch ungeschlagen

Nachdem sein Team im ersten Auswärtsspiel beim HBV Jena III noch deutlich unterlag, steigerte sich die HSG von Partie zu Partie. Alle bisherigen Heimspiele, die in der Pößnecker Rosentalhalle stattfinden, konnten gewonnen werden – darunter auch ein 26:18 gegen "Angstgegner" Aufbau Altenburg II. Lediglich beim Gastspiel in Hermsdorf musste das Bauer-Team nochmals dem Gegner zum Sieg gratulieren.

"Die Verbandsliga ist momentan genau richtig für uns. Wir können gut mithalten, die Auswärtsfahrten sind überschaubar weit. Das ermöglicht uns Stück für Stück den altersbedingten Umbruch im Team. Wir spielen gern oben mit, aber aufsteigen müssen wir nicht", sagt der junge Trainer. Noch vor zwei Jahren spielte die HSG in der Landesliga, ist trotz des Abstieges weiterhin das hochklassigste Handballteam im Saale-Orla-Kreis. Umso wichtiger ist es der Vereinsführung, Nachwuchstalente hier in der Region halten zu können.

Trainer befürchtet Saisonabbruch

Aktuell sind bei der HSG Oppurg/Krölpa Frauen-, Männer- und Jugendmannschaften im Spielbetrieb aktiv. Ob dies nochmals für die aktuelle Saison 2020/21 der Fall sein wird, bezweifelt Fiete Bauer: "Die Vereine und Verbände beraten sich regelmäßig, als letzter Stand soll zumindest die Hinrunde ab März ausgespielt werden. Das wären für uns noch drei Begegnungen. Aber so, wie sich die Pandemie entwickelt, gehe ich eher von einer Null-Saison ohne weitere Spiele aus."

Das zerrt - an den Nerven und mitunter auch am Trikot. "Während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr konnten wir die Jungs über eine Lauf-Challenge noch in Bewegung halten. Diese gewann damals Riccardo Schuster. Gerade über die Winter- und Weihnachtstage war die Motivation aber schon deutlich geringer. Den Sportlern fehlt einfach das Training mit Ball im Kollektiv", sagt Fiete Bauer. Doch er werde sich für die kommenden Monate den einen oder anderen Spaß für seine Jungs überlegen. Denn immerhin ist man ja der Tabellenführer, und wird es wohl auch noch einige Wochen bleiben.