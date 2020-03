Die Zeit läuft davon

Winfried Keller hat die Laufgruppe einst gegründet, ohne zu ahnen, dass der Fuchsberglauf am 8. Februar zum 40. Mal ausgetragen wurde und der Heeresberglauf am 25. April seine 40. Auflage erfährt.

Etwas Besonderes zum Jubiläum stellt der Lusaner SC nicht auf die Beine. Warum auch. „So wie es läuft, läuft es gut. Unser Läufe werden angenommen, sie sind fester Bestandteil im regionalen Laufkalender“, sagt Winfried Keller, Abteilungsleiter Leichtathletik im Verein.

In jungen Jahren spielte der Geraer Fußball, war einige Jahre Judoka und entdeckte mit Anfang 20 das Laufen für sich. „Es hat mir einfach Spaß gemacht“, sagt er. Wie es läuft, hat er von Gleichgesinnten erfahren, sich Fachliteratur gesucht, ist nach Jena zur Uni gefahren, hat sich bei Lauf-Seminaren angemeldet.

Ein paar vernünftige Laufschuhe zu bekommen, war nicht einfach, aber es ging. Mal gab es eine Freigabe beim Handelskontor, mal hatte die „Spowa“ in Leipzig Passendes. Zuerst sei er allein gelaufen, doch 1976 bekam er den „Auftrag“, in der BSG WBK Gera eine Laufgruppe zu gründen. Das hat er gemacht.

„An einem Mittwoch im November haben wir uns abends an der Schranke in Gera-Ost getroffen und sind los gelaufen. Zu fünft waren wir“, erinnert sich der heute 68-Jährige. Die Laufbewegung kam in Gang, mit dem Kernberglauf und dem Holzlandlauf gab es die ersten regionalen Läufe und auch der Rennsteiglauf war auf dem Weg zum Kultstatus, 1976 ist Winfried Keller beim Super-Marathon über 75 Kilometer gestartet. Bei 2:56 Stunden steht seine Marathon-Bestzeit. „Damit kann ich leben“, sagt er und schmunzelt.

Das Laufen war seine Welt, mit Gleichgesinnten umso schöner. Laufen des Laufens wegen und nicht vordergründig der Zeiten und Erfolge wegen – so hat er es all die Jahre gehalten. „Am Grenzadler fragst du dich: Warum machst du das? Und im Ziel bist du der glücklichste Mensch und meldest dich für den nächsten Rennsteiglauf an.“ Bei Berlin–Grünheide, dem einzigen 100-km-Lauf in der DDR, war er genauso am Start wie beim 1. Ägypten-Marathon in Kairo. Und zu Hause organisierte er den Fuchsberg- und Heeresberglauf stets mit.

Zum Fuchsberg ging es manche Jahre noch durch kniehohen Schnee und beim Heeresberglauf hatten die Lusaner mit der LPG ihre liebe Not, weil die Bauern vor dem Lauf ihre Kühe über die Strecke abtrieben. Die Strecke war dann im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Dafür begleitet die Polizei die Läuferschar bis zum Chausseehaus und wieder zurück.

Ein Waschkessel für hundert Läufer

Anfangs waren die Bedingungen in Unterröppisch bescheiden. Ein Waschkessel, ein Toilettenhäuschen für über hundert Läufer. „Eine andere Zeit, da hat sich keiner beschwert.“ Selbst beim Rennsteiglauf ging es rustikal zu, da hielt die Feuerwehr die Wasserspritze in die Luft „und wir stellten uns unter den kalten Schwall“. Undenkbar heute.

Gelaufen wird nach wie vor und mehr denn je. Doch mit Sorge sieht Winfried Keller, dass es in Gera den Hohe-Reuth-Lauf nicht mehr gibt, „für mich einer der schönsten Landschaftsläufe“. Wenn das so weiter läuft, unkt er, „werden unsere Läufe auch bald aussterben“.

Es fehlt an Nachwuchs, der Lusaner SC sucht händeringend nach einem Lauf-Übungsleiter. „Die meisten jungen Leute wollen laufen, aber keinen Lauf organisieren und nicht organisiert sein“. Winfried Keller hat sich immer ehrenamtlich eingebracht, war der Vertreter der Vereine im Thüringer Leichtathletik-Verband, fünf Jahre lang KFA-Vorsitzender der Leichtathletik, hat sieben Jahre den Geraer Lauf-Cup verantwortet.

Den Brückenlauf, den 12-Stunden-Lauf in Untermhaus, hat er als Wettkampfleiter mitorganisiert. Sicher mache es eine Menge Arbeit, zu organisieren, es geht viel Zeit drauf und die Hindernisse werden nicht kleiner, sagt er. „Da brauchst du eine Versicherungsbestätigung, da musst du zum Forst, zur Straßenbehörde“, sagt er. Winfried Keller gibt zunächst Entwarnung. „Wir halten schon noch eine Weile durch. Unsere beiden Laufveranstaltungen und die beiden Bahn-Cups über 5000 und 10.000 Meter bei uns auf dem Sportplatz wird es weiter geben.“ Selbst ist er inzwischen zum Walking gewechselt: „Man wird nicht jünger.“